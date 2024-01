Le rand sud-africain est resté stable dans les premiers échanges vendredi, après que la banque centrale ait maintenu ses taux dans une décision largement attendue.

A 0635 GMT, le rand s'échangeait à 18,8700 contre le dollar américain, à peu près au même niveau que sa clôture précédente.

Le dollar était en hausse d'environ 0,07% contre un panier de devises mondiales, avant les données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée qui pourraient donner une nouvelle direction aux marchés mondiaux.

L'inflation en Afrique du Sud a baissé pour le deuxième mois consécutif en décembre, mais la banque centrale a déclaré jeudi qu'elle ne voyait pas de tendance suffisamment forte pour envisager une réduction des taux.

Le comité de politique monétaire a voté à l'unanimité pour maintenir son taux de prêt inchangé à 8,25 %.

"Le conservatisme de la SARB a été pleinement intégré, et la réaction du marché le confirme", a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche.

"L'USD-ZAR est resté largement dans la fourchette, les investisseurs se demandant s'ils devaient accepter les conseils de la banque centrale concernant les atterrissages plus doux et l'inflation soutenue ou se concentrer sur les titres à court terme soulignant les pertes d'emploi et les difficultés économiques qui justifieraient une sorte d'assouplissement monétaire", a déclaré ETM Analytics.

La banque centrale a souligné que les contraintes portuaires et ferroviaires constituaient un frein majeur à la croissance économique. Le terminal charbonnier sud-africain de Richards Bay a déclaré jeudi que ses exportations de charbon avaient atteint leur niveau le plus bas depuis 1992, alors que la crise du transport ferroviaire de marchandises dans le pays continue de freiner les expéditions de minéraux.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 2,8 points de base à 9,720%.