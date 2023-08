Le rand sud-africain a été peu modifié tôt ce jeudi, les investisseurs étant prudents avant la publication d'une série de données économiques locales et internationales.

A 0700 GMT, le rand s'est échangé à 18,6900 contre le dollar, inchangé par rapport à sa clôture précédente.

Les chiffres de l'inflation et du commerce des producteurs sud-africains pour le mois de juillet sont attendus vers 0930 GMT et 1200 GMT, respectivement.

Les données sur la consommation personnelle aux États-Unis et la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale sont également attendues plus tard dans la journée de jeudi, et les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont attendus vendredi.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, le rendement était en hausse de 4,5 points de base à 10,250%.