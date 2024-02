Le rand sud-africain s'est légèrement renforcé dans les premiers échanges lundi, mais est resté proche de la marque de 19,0, avec aucun événement majeur sur le marché attendu cette semaine.

A 0840 GMT, le rand s'échangeait à 18,9950 contre le dollar américain, soit environ 0,2% de plus que sa précédente clôture.

L'indice du dollar était en hausse d'environ 0,1% à 104,080.

Les marchés sud-africains ont ignoré le discours sur l'état de la nation prononcé la semaine dernière par le président Cyril Ramaphosa, dans lequel il a donné peu de détails sur ses plans pour relever les défis majeurs tels que les coupures d'électricité.

Les investisseurs se tourneront ensuite vers la présentation du budget annuel le 21 février, qui exposera les priorités du gouvernement en matière de dépenses, les mesures de collecte des recettes et les prévisions économiques actualisées.

Statistics South Africa publiera les chiffres de la production d'or et de mines et des ventes au détail plus tard dans la semaine, ce qui pourrait donner des indices sur l'état de l'économie.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 était en hausse de 0,02 %, tandis que l'indice général des actions était en baisse de 0,05 % dans les premiers échanges.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 4,5 points de base à 10,000%.