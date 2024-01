Le rand sud-africain a rebondi jeudi, après s'être affaibli au cours des trois derniers jours, les investisseurs attendant les données minières pour le mois de novembre.

A 0812 GMT, le rand s'échangeait à 19,0025 contre le dollar, 0,3% plus fort que sa clôture précédente.

"A l'avenir, le rand restera sensible, et il serait difficile de plaider en faveur d'une forte reprise tant que les marchés des taux et des revenus fixes sont incertains des perspectives sur les taux", a déclaré ETM Analytics dans une note.

Statistics South Africa publiera la production minière de novembre vers 0930 GMT. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une augmentation de 3%, en termes annuels.

Le rand s'est affaibli lundi et mardi en raison de la hausse du dollar.

La monnaie sud-africaine a étendu ses pertes mercredi, alors que le billet vert a atteint son plus haut niveau en un mois, en raison de la baisse des attentes concernant la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mars.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus ferme dans les premières transactions, avec le rendement en baisse de 3,5 points de base à 9,790%.