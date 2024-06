Certaines des plus petites banques multilatérales de développement africaines, notamment la Banque africaine d'import-export (Afrexim) et la Banque de commerce et de développement (TDB), pourraient se voir retirer leur statut de crédit privilégié, ont averti les analystes de JPMorgan.

Le statut de créancier privilégié (PCS) est un principe largement accepté selon lequel les banques multilatérales de développement sont prioritaires pour le remboursement de la dette lorsqu'un pays ou une entreprise à qui elles ont prêté de l'argent connaît des difficultés financières.

Ce principe est au cœur de la raison pour laquelle les banques sont en mesure de fournir des financements moins chers aux pays en développement. Toutefois, les grandes banques multilatérales de développement ont laissé entendre que certaines petites banques régionales, en particulier en Afrique, ne fournissaient peut-être pas suffisamment de prêts à des conditions favorables pour justifier ce privilège.

C'est une source de tension dans les restructurations de dettes en cours en Zambie, au Ghana et au Malawi, où l'on ne sait pas ce qu'il adviendra des prêts qu'Afrexim, TDB et d'autres ont accordés à ces pays.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note de recherche lundi qu'il "nous semble plus probable maintenant que le PCS soit testé négativement dans quelques restructurations souveraines pour des BMD plus petites".

"Cela pourrait avoir pour conséquence que leurs créances soient traitées comme faisant partie de la dette globale restructurée", ajoutant que si c'était le cas, cela augmenterait le risque de leurs obligations.

Ils ont estimé que l'exposition des banques TDB aux gouvernements du Malawi et de la Zambie était susceptible d'être incluse dans les restructurations de la dette de ces deux pays.

L'exposition d'Afrexim aux gouvernements du Ghana et du Malawi est également menacée, bien que cela soit moins certain, les principaux créanciers officiels du Ghana souhaitant apparemment qu'Afrexim subisse des pertes, mais le gouvernement s'adressant également au FMI pour soutenir la banque.

"Compte tenu de ce risque, de la concentration des prêts bancaires et de la valorisation des obligations, nous sous-pondérons Afrexim et TDB", ont déclaré les analystes de JPMorgan, la sous-pondération étant en fait une recommandation de vendre ou d'éviter une obligation.

Afrexim accorde principalement des prêts directs aux banques centrales, aux banques commerciales et aux gouvernements centraux. Ses principaux actionnaires sont le gouvernement nigérian et la banque centrale égyptienne, qui détiennent tous deux une participation de 15 %, mais elle compte également des actionnaires privés.

La TDB se concentre sur le financement du commerce et des projets en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La Banque africaine de développement détient une participation de 9 %. L'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie ont chacun une participation de 5 à 7 % et, comme Afrexim, elle compte également des actionnaires privés. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction de Sharon Singleton)