JOHANNESBOURG, 24 août (Reuters) - Six pays - l'Argentine, l'Egypte, l'Iran, l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis - ont été invités à rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud), a déclaré jeudi Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, où les Etats membres sont réunis cette semaine à l'occasion d'un sommet. (Reportage par Bhargav Acharya, Carien du Plessis et Anait Miridzhanian; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)