Les BRICS rencontrent des "amis" cherchant à resserrer leurs liens dans le cadre de l'élargissement du bloc

Aujourd'hui à 14:01 Partager

Des hauts fonctionnaires de plus d'une douzaine de pays, dont l'Arabie saoudite et l'Iran, ont discuté vendredi de l'établissement de liens plus étroits avec le bloc des principales économies émergentes des BRICS, qui s'est réuni pour approfondir ses liens et se positionner en tant que contrepoids à l'Occident.

Les BRICS, qui regroupent aujourd'hui le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, envisagent d'élargir leur composition, et un nombre croissant de pays, principalement du Sud, ont manifesté leur intérêt pour y adhérer. Autrefois considérés comme une association souple d'économies émergentes disparates, les BRICS ont pris une forme plus concrète ces dernières années, sous l'impulsion de la Chine dans un premier temps et, depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, sous l'impulsion de la Russie. Dans son allocution d'ouverture des discussions de vendredi, la ministre sud-africaine des affaires étrangères, Naledi Pandor, a parlé du bloc comme d'un champion du monde en développement, qui, selon elle, a été abandonné par les États riches et les institutions mondiales lors de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. "Le monde a failli dans sa coopération. Les pays développés n'ont jamais respecté leurs engagements envers le monde en développement et tentent de transférer toute la responsabilité au Sud", a déclaré Mme Pandor. L'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Cuba, la République démocratique du Congo, les Comores, le Gabon et le Kazakhstan ont tous envoyé des représentants au Cap pour les discussions dites des "Amis des BRICS", selon un programme officiel. L'Égypte, l'Argentine, le Bangladesh, la Guinée-Bissau et l'Indonésie y participent virtuellement. La Chine, poids lourd des BRICS, a déclaré l'année dernière qu'elle souhaitait que le bloc lance un processus d'admission de nouveaux membres. D'autres membres ont indiqué des pays qu'ils aimeraient voir rejoindre le club. Toutefois, les fonctionnaires ont déclaré jeudi qu'il y avait encore du travail à faire et qu'ils semblaient conscients de la nécessité de procéder avec prudence. "Les BRICS, c'est une histoire de succès", a déclaré le ministre brésilien des affaires étrangères, Mauro Vieira. "Le groupe est aussi une marque et un atout, nous devons donc en prendre soin. Le ministre indien des affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que les discussions de jeudi avaient inclus des délibérations sur les principes directeurs, les normes, les critères et les procédures de ce à quoi ressemblerait un bloc BRICS élargi. "Il s'agit d'un travail en cours", a-t-il ajouté. Le ministère indien des affaires étrangères a déjà souligné la nécessité d'une politique commune pour un tel élargissement, plutôt que l'examen des candidatures sur une base individuelle. M. Pandor, de l'Afrique du Sud, a déclaré que les ministres des affaires étrangères avaient pour objectif d'achever les travaux sur un cadre pour l'admission de nouveaux membres avant que les dirigeants des BRICS ne se réunissent lors d'un sommet à Johannesburg en août. Les préparatifs de ce sommet se déroulent sous le signe de la controverse en raison de la possible participation du président russe Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud serait contrainte d'arrêter M. Poutine s'il se rendait au sommet. Pretoria a déclaré qu'elle étudiait encore les options juridiques qui s'offraient à elle pour accueillir le président russe.