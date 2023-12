(Alliance News) - Les actions d'Agriterra Ltd ont chuté de près de 20 % vendredi après avoir annoncé des ventes décevantes dans ses divisions Grain, Beef et Snax.

Les actions de la société d'investissement et de développement durable axée sur le Mozambique ont clôturé en baisse de 18% à 0,96 pence chacune à Londres vendredi matin.

La perte avant impôt d'Agriterra s'est creusée pour atteindre 1,6 million USD au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre 1,3 million USD un an plus tôt, les recettes ayant chuté de 28 %, passant de 5,0 millions USD à 3,6 millions USD.

La division des céréales, l'activité principale d'Agriterra, a généré un chiffre d'affaires de 2,2 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars l'année précédente. La société a imputé cette baisse à des contraintes de trésorerie au début du semestre.

En juillet, un découvert commercial de 2 millions USD a été obtenu pour financer de nouveaux achats de maïs. Cependant, Agriterra a été obligée d'obtenir un prêt d'actionnaire en août, car la banque centrale n'était pas en mesure de débourser le montant total.

Au 30 septembre, Agriterra disposait d'un stock total de 6 609 tonnes de maïs en silo. C'est insuffisant pour assurer la prochaine récolte, aussi la société complétera-t-elle son approvisionnement en important 4 000 tonnes d'Afrique du Sud.

L'augmentation des coûts de transport et l'afflux de viande bovine bon marché en provenance d'Afrique du Sud en raison de l'affaiblissement du rand sud-africain par rapport à la monnaie mozambicaine ont contraint la division "viande bovine" d'Agriterra à s'engager dans des efforts de réduction des coûts. Cette division a vu son chiffre d'affaires chuter à 1,5 million USD, contre 1,6 million USD l'année précédente. Agriterra s'attend à ce que les ventes de la division bœuf augmentent de 20 % au cours du second semestre de l'année.

La division Snax d'Agriterra a généré un revenu de 1,0 million USD pour la période intermédiaire, soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente (1,3 million USD). Cette division est une coentreprise avec Snacks of Africa. Par conséquent, ses ventes ne font pas partie du chiffre d'affaires consolidé d'Agriterra.

La présidente d'Agriterra, Caroline Havers, a déclaré : "Toutes les divisions se sont efforcées d'être autosuffisantes avec une faible utilisation des capacités et se développent maintenant dans des opérations rentables à mesure que les volumes augmentent après avoir été redimensionnés. La direction surveillera en permanence la rentabilité des opérations et saisira les nouvelles opportunités de marché en créant un panier de produits de groupe afin de réduire efficacement les frais généraux par produit à moyen et à long terme".

