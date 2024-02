Les actions des marchés émergents ont retrouvé leurs niveaux du début de l'année mercredi, stimulées par les fortes hausses des actions chinoises, tandis que le rand sud-africain est resté stable à la veille du discours sur le budget pré-électoral.

A 0905 GMT, l'indice MSCI des actions des marchés émergents a augmenté de 0,1%, touchant brièvement un plus haut de près de sept mois, soutenu par les avancées des actions chinoises.

Les blue-chips chinois ont clôturé en hausse de 1,4%, son septième jour consécutif de gains, tandis que les actions à Shanghai ont progressé de 1,0%, les investisseurs se réjouissant des efforts des décideurs politiques pour stimuler la confiance du marché.

Les bourses chinoises ont déclaré que le grand fonds quan Lingjun Investment avait enfreint les règles relatives à la régularité des transactions et lui ont interdit d'acheter et de vendre pendant trois jours, dans le cadre d'efforts réglementaires plus vastes visant à rétablir la confiance du marché.

Le rand sud-africain a baissé de 0,1% à 18,91 pour un dollar avant le discours sur le budget 2024 du ministre des Finances Enoch Godongwana à 1200 GMT.

"Le défi pour le ministre des Finances de l'Afrique du Sud sera de rechercher des cadeaux préélectoraux tout en continuant à montrer que la trajectoire de la dette de l'Afrique du Sud par rapport au PIB se stabilisera à environ 78% en 2025/26 ... ce sera une tâche difficile compte tenu de la faible croissance", a écrit Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, dans une note.

Séparément, l'inflation globale des consommateurs en Afrique du Sud a accéléré à 5,3 % en glissement annuel en janvier, contre 5,1 % en décembre.

Les devises de l'Europe émergente ont évolué dans une fourchette étroite en raison d'un manque de catalyseurs, le forint hongrois ayant baissé de 0,4 % par rapport à l'euro.

Le zloty polonais a reculé de 0,1%, tandis que la couronne tchèque a été bloquée à son plus bas niveau depuis 21 mois, s'échangeant à 25,393 pour un euro. Un indice plus large des devises des pays émergents est resté stable.

Le leu roumain est resté stable à 4,974 pour un euro, tandis que les actions à Bucarest ont gagné 0,6% avant les minutes de la dernière réunion de politique de la banque centrale roumaine vendredi.

Plus tard dans la journée, les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale seront observées, alors que les marchés mondiaux réévaluent le calendrier des réductions de taux d'intérêt suite à des données d'inflation obstinément élevées dans la plus grande économie du monde la semaine dernière.

Ailleurs sur les marchés émergents, les obligations souveraines pakistanaises en dollars ont bondi après que les deux principaux partis politiques aient déclaré tard mardi qu'ils étaient parvenus à un accord pour former un gouvernement de coalition.

FAITS MARQUANTS :

** La Banque d'Indonésie maintient ses taux d'intérêt et prévoit une baisse au cours du second semestre.

** La confiance des consommateurs turcs a baissé en février, selon les données officielles

** L'Afrique du Sud organise des élections nationales et provinciales le 29 mai

Pour en savoir plus sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour un rapport de marché sur la RUSSIE, voir