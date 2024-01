Le réacheminement d'un nombre croissant de navires autour de l'Afrique pour éviter des attaques potentielles en mer Rouge modifie les schémas de ravitaillement et augmente la demande de combustible de soute dans des ports éloignés, de l'île Maurice à l'Afrique du Sud en passant par les îles Canaries.

On s'attend également à ce que les navires fassent davantage le plein à Singapour et à Rotterdam, les deux ports de soutage les plus actifs et où le prix du carburant est compétitif, car ils essaient de se prémunir contre l'incertitude liée aux changements d'itinéraires, ont déclaré les négociants et les analystes.

Les attaques de la milice houthie du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge et les frappes américaines en représailles ont ravivé les tensions au Moyen-Orient, alors que la guerre de Gaza fait rage.

Les attaques des Houthis, alliés à l'Iran, qui, selon eux, soutiennent les Palestiniens, visent une route qui représente environ 15 % du trafic maritime mondial et constitue un point de passage essentiel entre l'Europe et l'Asie.

Des centaines de grands navires se sont déroutés autour de la pointe sud de l'Afrique, ajoutant 10 à 14 jours de voyage, pour éviter les attaques de drones et de missiles des Houthis.

"Les navires se détournent de la mer Rouge pour contourner les côtes de l'Afrique du Sud et de l'Ouest. Cette augmentation du trafic a créé une énorme congestion dans les ports de soutage d'Afrique et a exercé une pression considérable sur les infrastructures portuaires", a déclaré à Reuters John A. Bassadone, fondateur et PDG du fournisseur indépendant de produits de soutage Peninsula.

La demande de combustible de soute a augmenté dans des ports tels que Port Louis à l'île Maurice, Gibraltar et les ports des îles Canaries et d'Afrique du Sud, ont déclaré des négociants et des sources industrielles, avec des ventes en hausse au Cap et à Durban.

Les prix du combustible de soute à faible teneur en soufre livré au Cap ont bondi de 15 % pour atteindre près de 800 dollars la tonne métrique depuis la mi-novembre, date à laquelle les attaques ont commencé, selon les données du fournisseur de combustible de soute Integr8 Fuels.

"Nous avons constaté une augmentation de la demande de combustible de soute et des installations en Afrique du Sud, en particulier pour les navires à soute unique ces derniers temps", a déclaré Philip Wang Balke, négociant principal de combustible de soute pour l'Afrique chez Integr8, ajoutant que l'offre se resserre car de plus en plus d'armateurs et d'opérateurs achètent du combustible à l'avance pour s'assurer des approvisionnements suffisants.

PÉTROLIERS ET VRAQUIERS

Les porte-conteneurs ont été les premiers à se détourner de la mer Rouge, et maintenant les pétroliers et les vraquiers suivent le mouvement, détournant la demande de soutes vers les ports de la Méditerranée occidentale au détriment de la Méditerranée orientale, selon des sources de l'industrie.

"Nous prévoyons une augmentation de la demande dans les ports de Las Palmas et de la Méditerranée occidentale, car il est probable que les ports africains dépassent leur capacité", a ajouté M. Bassadone de Peninsula.

Singapour et Rotterdam n'ont pas encore connu de hausse de la demande, mais les achats devraient s'intensifier dans les semaines à venir, les navires acheminant davantage de carburant à des prix compétitifs, selon les négociants.

"Si les navires sont sujets à un kilométrage plus élevé ou à des incertitudes, ils sont susceptibles de remplir leurs réservoirs au cas où ils se retrouveraient dans des ports coûteux, et ils peuvent économiser un peu en achetant moins en raison des extras qu'ils ont achetés à Singapour", a déclaré un gestionnaire d'avitaillement basé en Asie.

Les primes au comptant pour le combustible de soute à faible teneur en soufre livré à Singapour sont passées de 20 dollars début janvier à 25-30 dollars la tonne métrique au-dessus des prix du fret à la mi-janvier, selon des sources industrielles.