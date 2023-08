Les dirigeants des nations BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) doivent ouvrir un sommet à Johannesburg mardi, au cours duquel ils envisageront d'élargir le nombre de leurs membres, alors que certains d'entre eux font pression pour que le bloc devienne un contrepoids à l'Occident.

Les tensions mondiales accrues provoquées par la guerre en Ukraine et la rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis ont rendu plus urgente la volonté de renforcer le bloc, qui a parfois souffert de divisions internes et d'un manque de vision cohérente.

"Un BRICS élargi représentera un groupe diversifié de nations avec des systèmes politiques différents qui partagent un désir commun d'avoir un ordre mondial plus équilibré", a déclaré le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans un discours prononcé avant les réunions.

La promotion de l'utilisation des monnaies locales des États membres est également à l'ordre du jour. Les organisateurs du sommet sud-africain affirment toutefois qu'il n'y aura pas de discussions sur une monnaie des BRICS, une idée lancée par le Brésil au début de l'année comme alternative à la dépendance au dollar.

M. Ramaphosa accueillera le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi du 22 au 24 août.

Le président russe Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre présumés en Ukraine, ne se rendra pas en Afrique du Sud et s'y rendra virtuellement.

L'expansion est depuis longtemps un objectif du poids lourd du bloc, la Chine, qui espère qu'une adhésion plus large donnera de l'influence à un groupe qui abrite déjà quelque 40 % de la population mondiale et un quart du PIB mondial.

Les dirigeants tiendront une mini-retraite et un dîner mardi soir, au cours desquels ils discuteront probablement d'un cadre et de critères pour l'admission de nouveaux pays.

Mais l'élargissement est devenu un point de discorde.

La Russie souhaite vivement accueillir de nouveaux membres pour contrer son isolement diplomatique suite à son invasion de l'Ukraine. L'Afrique du Sud a également exprimé son soutien.

L'Inde, qui se méfie de la domination chinoise et a mis en garde contre une expansion précipitée, a "une intention positive et un esprit ouvert", a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères, Vinay Kwatra. Le Brésil, quant à lui, craint que l'expansion des BRICS ne dilue son influence.

Alors qu'un éventuel élargissement des BRICS reste en suspens, la promesse du bloc de devenir le champion des pays en développement du "Sud" et d'offrir une alternative à un ordre mondial dominé par les riches nations occidentales trouve déjà un écho.

Selon des responsables sud-africains, plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Parmi eux, près de deux douzaines ont officiellement demandé à être admis.