Notre espèce est apparue en Afrique il y a plus de 300 000 ans, les plus anciens fossiles connus d'Homo sapiens ayant été découverts sur le site marocain de Jebel Irhoud, situé entre Marrakech et la côte atlantique.

Mais la rareté des fossiles d'Homo sapiens datant du début de notre histoire évolutive et la dispersion géographique de ces vestiges en Afrique, dans des endroits comme l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, ont rendu difficile la reconstitution de la manière dont notre espèce est apparue et s'est dispersée sur le continent avant de partir à la conquête du monde. Une nouvelle étude s'appuyant sur les données génomiques de populations africaines contemporaines propose un aperçu de la manière dont cela a pu se dérouler.

La recherche indique que de multiples groupes ancestraux de toute l'Afrique ont contribué à l'émergence de l'Homo sapiens de manière disparate, en migrant d'une région à l'autre et en se mélangeant les uns aux autres pendant des centaines de milliers d'années. L'étude a également montré que toute personne vivant aujourd'hui peut faire remonter ses ancêtres à au moins deux populations distinctes présentes en Afrique depuis environ un million d'années.

Les résultats ne confirment pas l'hypothèse de longue date selon laquelle une seule région d'Afrique aurait donné naissance à l'Homo sapiens, ni celle d'un mélange avec une espèce étroitement apparentée non identifiée dans la lignée de l'évolution humaine en Afrique.

"Tous les humains ont des ancêtres communs relativement récents, mais l'histoire du passé profond est plus compliquée que l'évolution de notre espèce dans un seul endroit ou dans l'isolement", a déclaré Aaron Ragsdale, généticien des populations à l'université du Wisconsin-Madison et auteur principal de l'étude publiée cette semaine dans la revue Nature.

Les groupes ancestraux étaient probablement répartis dans un paysage géographique selon une structure de population qui, selon M. Ragsdale, était "faible", ce qui signifie qu'il y avait une migration continue ou au moins récurrente entre les groupes, et que cela maintenait la similarité génétique entre les populations ancestrales.

En raison de la rareté des vestiges fossiles et des preuves archéologiques, les chercheurs se sont tournés vers les données génomiques de personnes vivantes pour trouver des indices sur le passé. Ils ont examiné les données génomiques de 290 personnes, provenant pour la plupart de quatre peuples africains géographiquement et génétiquement différents, afin de retracer les similitudes et les différences entre les populations et d'identifier les interconnexions génétiques sur des centaines de milliers d'années.

Il s'agit de 85 personnes d'un groupe d'Afrique de l'Ouest appelé Mende de Sierra Leone ; 44 personnes du groupe Nama Khoe-San d'Afrique australe ; 46 personnes des groupes Amhara et Oromo d'Éthiopie ; et 23 personnes du groupe Gumuz, également d'Éthiopie. Les données génomiques de 91 Européens ont également été examinées pour tenir compte de l'influence de l'ère postcoloniale, ainsi que celles d'un Néandertalien, l'espèce humaine éteinte qui était concentrée en Europe jusqu'à il y a environ 40 000 ans.

Les archives fossiles sont peu nombreuses pour la période qui serait la plus instructive sur l'émergence et la propagation de l'Homo sapiens, et il n'y a pas d'ADN ancien provenant de restes squelettiques ou dentaires datant de ces temps utiles, ont indiqué les chercheurs.

"Bien que nous trouvions des preuves de restes humains anatomiquement modernes et des artefacts dans différentes parties de l'Afrique, ils sont si rares dans l'espace et dans le temps qu'il est difficile de comprendre leurs relations les uns avec les autres, et avec nous", a déclaré le généticien et coauteur de l'étude, Simon Gravel, de l'Université McGill à Montréal. "Étaient-ils liés les uns aux autres ? Sont-ils liés à nos ancêtres ou s'agit-il de populations locales qui se sont éteintes ?

"Les données génétiques ont été héritées d'une chaîne continue de transmissions remontant bien avant les origines de l'homme moderne. Les liens de parenté entre les humains contemporains contiennent beaucoup d'informations sur cette chaîne d'événements", a ajouté M. Gravel. "En construisant des modèles sur la manière dont ces transmissions se sont produites, nous pouvons tester des modèles détaillés qui établissent un lien entre les populations passées et les populations actuelles.