Les Nations unies ont signalé mercredi que de nouvelles préparations médicamenteuses nocives, appelées kush, Khadafi et Monkey Tail, posaient des risques sanitaires particuliers en Afrique en raison de leurs ingrédients variés et souvent inconnus.

Ces drogues contiendraient des mélanges dangereux de produits pharmaceutiques, d'alcool et de solvants, a indiqué l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel sur les drogues dans le monde.

Les rapports publiés cette semaine ont mis en évidence les problèmes liés à l'abus de drogues.

En avril, la Sierra Leone a déclaré une situation d'urgence nationale en raison de l'augmentation de la consommation de kush, un mélange synthétique de marijuana, de tentanyl et de tramadol.

La Côte d'Ivoire, en réponse à la forte consommation de Khadafi - un mélange de tramadol et de boissons alcoolisées énergisantes - a interdit l'année dernière l'importation et l'exportation de ces boissons.

Selon l'ONUDC, le Monkey Tail est surtout utilisé au Nigeria, où il est composé de gin artisanal et de graines, de feuilles, de tiges et de racines de cannabis.

L'ONUDC a déclaré que les pays devaient renforcer leurs capacités d'analyse scientifique afin d'aider les services répressifs et les organismes de santé à atténuer la menace que représentent les nouvelles drogues.

Si le cannabis reste la drogue la plus achetée, la plus trafiquée et la plus consommée sur le continent, l'ONUDC a évoqué l'impact de l'augmentation du trafic d'autres substances, telles que la cocaïne d'Amérique latine, l'héroïne et la méthamphétamine d'Asie du Sud-Ouest, en direction de l'Europe et d'autres régions du monde.

"Les marchés locaux de la drogue en Afrique se diversifient rapidement, passant d'une prédominance du cannabis d'origine nationale à une multitude de drogues en transit", a déclaré l'ONUDC.

"Cette diversification exacerbe les problèmes de santé existants, d'autant plus que les services de traitement de la toxicomanie sont limités en Afrique de l'Ouest.

L'ONUDC a également noté que plus de 90 % des saisies mondiales de tramadol ont eu lieu en Afrique au cours des cinq dernières années.