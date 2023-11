* Certains pays africains cherchent à moderniser l'armement de l'ère soviétique grâce à la technologie occidentale

* Les entreprises de défense d'Europe centrale se disent bien placées pour offrir une alternative à la Russie

* Des entreprises tchèques et polonaises sont en pourparlers pour fournir des armes, des munitions et d'autres équipements

* Les accords de défense sont au cœur de la mission commerciale tchèque en Afrique ce mois-ci

PRAGUE/WARSAW, 15 novembre (Reuters) - Les entreprises de défense d'Europe centrale négocient de nouveaux accords pour vendre davantage d'armes, d'équipements militaires et de services connexes en Afrique, dans le but d'attirer des clients qui cherchent une alternative à la Russie, selon des entreprises et des représentants du gouvernement.

Bien qu'ils fassent aujourd'hui partie de l'alliance occidentale de l'OTAN, les anciens membres du Pacte de Varsovie tels que la République tchèque, qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie, ont fourni régulièrement des armes aux pays africains durant l'ère communiste et sont donc bien placés pour entretenir ou moderniser ces systèmes.

"Les meilleurs nouveaux marchés sont les marchés africains, car ils utilisent encore des équipements de l'ère soviétique, mais veulent maintenant y ajouter des technologies occidentales", a déclaré à Reuters Jiri Hynek, président et directeur de l'Association de l'industrie de la défense et de la sécurité de la République tchèque, un groupe professionnel de l'industrie.

"Nous appelons cela l'occidentalisation des produits soviétiques.

Prenons l'exemple de l'avionneur tchèque Aero Vodochody. L'entreprise est en pourparlers pour vendre ses avions d'entraînement et d'attaque légère L-39NG à de nouveaux acheteurs, ainsi que pour fournir des mises à niveau pour les anciennes versions, a déclaré à Reuters son vice-président exécutif des ventes, Filip Kulstrunk.

"Nous constatons un intérêt croissant de la part de nouveaux clients potentiels, qui cherchent à abandonner les équipements russes ou chinois et souhaitent occidentaliser leurs forces armées", a-t-il déclaré, refusant de donner des détails sur les pays avec lesquels il était en pourparlers.

En 2022, la République tchèque a exporté des munitions, des fusils, des avions et d'autres fournitures militaires d'une valeur d'environ 32 millions d'euros vers dix pays d'Afrique subsaharienne, dont beaucoup utilisent des armes de l'ère soviétique fabriquées selon des normes et des calibres différents de ceux utilisés à l'Ouest. Ce montant est en augmentation par rapport à 2011, où il s'élevait à un peu moins de 2 millions d'euros.

DÉTOURNEMENT DE L'UKRAINE

Reuters s'est entretenu avec une demi-douzaine d'entreprises de défense tchèques et polonaises, ainsi qu'avec des responsables gouvernementaux, qui ont décrit les efforts renouvelés déployés pour se tailler une plus grande part du marché africain de l'armement, alors que le conflit ukrainien détourne l'attention de la Russie.

Bien que les entreprises aient refusé pour la plupart de donner des détails sur les pays qu'elles ciblaient pour des raisons de concurrence, les accords discutés portaient sur des armes, des munitions et d'autres équipements et services militaires, ont-ils déclaré.

La société privée de défense et de fabrication civile Czechoslovak Group - la plus grande société de défense tchèque - a déclaré que sa capacité à entretenir et à moderniser les véhicules blindés en utilisant les normes de l'ère soviétique l'a aidée à gagner des marchés en Afrique.

"CSG dispose d'une capacité exceptionnelle à entretenir et à moderniser des systèmes militaires terrestres d'origine orientale, ce qui permet aux clients africains de ne pas dépendre des fournisseurs russes", a déclaré à Reuters Andrej Cirtek, porte-parole de l'entreprise. "Nous avons déjà utilisé cette capacité dans un certain nombre d'affaires en Afrique.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Russie a dépassé la Chine en tant que premier vendeur d'armes en Afrique subsaharienne, avec une part de marché passant à 26 % au cours des cinq dernières années, de 2018 à 2022.

Bien qu'il n'ait pas encore traité l'intégralité des données sur toutes les exportations récentes vers l'Afrique depuis le début de la guerre en Ukraine, Pieter Wezeman, chercheur principal dans le programme de transferts d'armes de l'organisation, a déclaré à Reuters que les préoccupations en matière de fiabilité pourraient inciter certaines nations à regarder au-delà de la Russie.

"L'industrie tchèque possède le type d'expertise sur les anciennes armes soviétiques qui peut être utile lors de la vente d'équipements, de composants ou de l'entretien des armes utilisées par les pays africains", a-t-il déclaré.

Sebastian Chwalek, directeur général de l'entreprise publique polonaise PGZ - qui contrôle des dizaines d'entreprises fabriquant des armes, des munitions, des transporteurs blindés, des systèmes aériens sans pilote et d'autres équipements - a déclaré à Reuters que l'entreprise avait intensifié ses pourparlers au cours des douze derniers mois afin d'exploiter les marchés africains.

L'entreprise polonaise de technologie militaire WB Group, dont les produits comprennent des drones et des systèmes de missiles, a également constaté un regain d'intérêt de la part de clients africains potentiels sur son territoire au cours de l'année écoulée.

"Nous avons récemment participé à une exposition commerciale. ...en Pologne, où notre stand a été visité par de nombreuses délégations de pays africains qui venaient ici pour la première fois", a déclaré Remigiusz Wilk, porte-parole du WB Group.

"Il est toujours bénéfique pour tout autre fournisseur que quelqu'un qui existait auparavant sur un marché donné disparaisse de ce marché ou y soit moins représenté.

MISSION COMMERCIALE

Une mission commerciale tchèque a visité l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire au début du mois, soulignant ainsi l'importance de l'expansion en Afrique. Le Premier ministre Petr Fiala a déclaré que l'un des principaux objectifs était de stimuler les opportunités pour l'industrie de la défense.

Le conseiller tchèque à la sécurité nationale, Tomas Pojar, qui a participé à la mission commerciale, a déclaré que les accords de défense en cours de discussion à la suite du voyage se chiffraient en milliards de couronnes et comprenaient des discussions avec l'Éthiopie sur la modernisation de ses avions et la mise à niveau de la technologie soviétique.

"Notre objectif est de rouvrir et de renforcer les relations avec nos partenaires traditionnels en Afrique en nous engageant sur ce qu'ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin", a-t-il déclaré à Reuters. Tomas Kopecny, envoyé du gouvernement tchèque et ancien vice-ministre de la défense chargé de diriger des missions commerciales en Afrique, a ajouté que le fait d'inviter des dirigeants africains à visiter Prague représentait un autre moyen de susciter de nouveaux accords de défense.

C'est le cas du président tchécophone du Mozambique, dont la visite en août a été la première d'un dirigeant d'Afrique subsaharienne à Prague depuis plus de vingt ans, a-t-il ajouté.

"Une partie de ces activités comprend également la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense, car elle a fait partie intégrante des activités que nous avons menées ensemble par le passé", a déclaré M. Kopecny.

La République tchèque, qui compte 10,5 millions d'habitants, s'est longtemps distinguée dans le domaine de la production d'armes et a été l'un des principaux fournisseurs de munitions, d'équipements militaires et d'autres armes à l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022.

Les efforts déployés pour approvisionner l'Ukraine ont poussé les entreprises tchèques à augmenter leur production et à étendre leurs lignes d'approvisionnement, ce qui, selon Lukas Visingr, analyste indépendant de la défense basé en République tchèque, a redoré le blason de la région.

"L'industrie tchèque de l'armement intensifie ses efforts en direction de certains pays africains qui utilisent encore des équipements de type soviétique, mais qui commencent à considérer la Russie comme un fournisseur problématique", a déclaré M. Visingr. (Reportage de Michael Kahn et Anna Koper, édition d'Alex Richardson)