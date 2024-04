(Alliance News) - Goldplat PLC a noté vendredi l'arrivée des générateurs diesel dans ses opérations en Afrique du Sud.

L'entreprise d'extraction et de production d'or basée à Londres a des activités de récupération au Ghana et en Afrique du Sud, et sert des clients en Afrique et en Amérique du Sud.

La mise en service sera finalisée d'ici la fin du mois d'avril.

Les opérations au cours du troisième trimestre de son exercice financier ont perdu 6 % du nombre total d'heures d'exploitation disponibles. L'exercice financier de la société se termine le 30 juin.

Elle a expliqué que cela était "dû à des coupures d'électricité et à des problèmes liés à l'infrastructure, ce qui est inférieur au temps perdu au cours de l'année civile précédente, qui était de plus de 20 %".

Goldplat a indiqué que ses générateurs ont été achetés pour un coût de 800 000 GBP et ont été financés par une banque sud-africaine locale. Ils seront remboursés sur trois ans.

La société a expliqué que les générateurs seront utilisés pour réduire le temps d'exploitation perdu en raison de problèmes d'approvisionnement en électricité.

Le directeur général, Werner Klingenberg, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir reçu ce financement : "Nous sommes ravis d'avoir reçu les générateurs sur le site et nous attendons avec impatience la finalisation de leur mise en service. Ils nous permettront de réduire l'impact des coupures d'électricité sur nos activités et d'atténuer les problèmes d'approvisionnement potentiels à l'avenir."

Les actions de Goldplat étaient en hausse de 1,4 % à 7,81 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

