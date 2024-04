(Alliance News) - Marula Mining PLC a fait le point jeudi sur ses ventes prévues de colombo-tantalite, de feldspath et d'autres minéraux dérivés de la mine de Blesberg en Afrique du Sud.

La société minière et de développement axée sur l'Afrique a déclaré que cela faisait suite à la signature par sa filiale sud-africaine à 100 %, South African Lithium & Tantalum Mining (Pty) Ltd, d'un accord d'achat à long terme avec le groupe de négoce de métaux, de minéraux et de matières premières énergétiques Fujax UK Ltd pour 100 % de la production de minerai et de concentré contenant du lithium de Blesberg.

Marula a déclaré que les livraisons à Fujax dans le cadre de l'accord devraient commencer en mai 2024 et se poursuivre jusqu'à la fin de 2026, avec une option pour prolonger les livraisons de trois années supplémentaires.

Marula a également confirmé qu'elle progressait actuellement dans la conclusion d'accords de vente avec Fujax et un certain nombre d'autres parties en Afrique du Sud pour la vente de sa production d'autres minéraux sous-produits.

Il s'agit notamment du tantale, du feldspath et du mica qui sont extraits grâce à l'équipement de traitement et de tri XRF existant de Marula et à l'expansion prévue de l'usine de traitement au cours du deuxième trimestre 2024.

Marula s'attend à ce que les accords de vente soient conclus et que les premières ventes et recettes soient reçues de la vente des minéraux sous-produits à la fin du deuxième trimestre 2024.

"Le Blesberg possède un assortiment de minéraux d'une grande valeur qui va au-delà des minerais contenant du lithium. Nous savons que Blesberg a été l'un des principaux producteurs de tantale en Afrique du Sud et nous pensons que la vente de la minéralisation de coltan qui a été identifiée à la mine offre la possibilité d'améliorer matériellement l'économie du projet en concluant un accord de vente autonome pour ce sous-produit des activités minières de lithium", a déclaré le directeur général de Marula, Henk van Zyl.

"En plus du programme d'échantillonnage achevé, nous attendons également les résultats d'analyse et les résultats métallurgiques de la minéralisation de feldspath présente à Blesberg. Historiquement, ce matériau a été vendu à partir de Blesberg sur le marché local sud-africain et les ventes de ces minéraux se poursuivent à partir d'autres exploitations dans le Cap Nord."

Les actions de Marula Mining ont clôturé en hausse de 2,6 % à 9,07 pence chacune sur l'Aquis Stock Exchange à Londres jeudi.

