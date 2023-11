Les livraisons de smartphones en Afrique du Sud ont augmenté de 73 % en glissement annuel au troisième trimestre et de 44 % par rapport aux trois mois précédents, les principaux fabricants chinois ayant renforcé leur présence dans l'économie la plus avancée du continent, selon Counterpoint Research.

Bien que les fabricants chinois s'intéressent plus largement aux marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), Counterpoint a déclaré que l'Afrique du Sud était considérée comme particulièrement attrayante en raison des niveaux de revenus plus élevés et d'une meilleure infrastructure de connectivité.

Après la dernière série d'enchères de fréquences en 2022, les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à étendre la couverture 4G et 5G à davantage de régions du pays, tout en améliorant les réseaux ruraux, périurbains et urbains.

Les fabricants de téléphones chinois tels que HONOR, Xiaomi et Transsion lancent de nombreux produits à des prix plus bas afin d'accélérer la migration à partir des téléphones de base, ajoute Counterpoint.

Mais l'expansion du marché en Afrique du Sud devrait également être tirée par le segment haut de gamme et la tendance à la premiumisation, Samsung et Apple étant susceptibles d'en profiter le plus.

Les livraisons de smartphones ont atteint leur plus haut niveau depuis 2021 au cours du trimestre, juste avant le début du ralentissement économique mondial, a déclaré Counterpoint.

"L'Afrique du Sud est l'un des marchés de smartphones à la croissance la plus rapide dans la région MEA. Alors que la situation économique du pays se redresse, les équipementiers chinois tentent agressivement de capter la demande", a déclaré Yang Wang, analyste principal de la recherche chez Counterpoint.

L'arrivée de HONOR en Afrique du Sud a intensifié la concurrence dans le secteur du bas et du milieu de gamme avec Xiaomi et Samsung, a ajouté le cabinet d'études.

Cependant, Samsung a dominé le marché au cours du trimestre malgré la forte concurrence. C'est la marque leader dans tous les segments de prix, les appareils de la série A continuant à tirer les volumes, a déclaré Counterpoint. (Reportage de Nqobile Dludla ; Rédaction de Kirsten Donovan)