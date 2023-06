Les ministres des affaires étrangères des BRICS ont affirmé jeudi l'ambition de leur bloc de rivaliser avec les puissances occidentales, mais leurs discussions en Afrique du Sud ont été assombries par la question de savoir si le président russe serait arrêté s'il participait à un sommet en août.

La ministre sud-africaine des affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré que son pays réfléchissait aux options possibles si Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre émis par la Cour pénale internationale (CPI), se rendait au sommet des BRICS prévu à Johannesburg.

En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud serait théoriquement tenue d'arrêter M. Poutine. Mme Pandor a été bombardée de questions à ce sujet à son arrivée pour une première série d'entretiens avec des représentants du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine.

"Notre gouvernement est en train d'examiner les options juridiques qui s'offrent à lui dans cette affaire", a-t-elle déclaré à la presse.

"La réponse est que le président (Cyril Ramaphosa) indiquera la position finale de l'Afrique du Sud. En l'état actuel des choses, une invitation a été envoyée à tous les chefs d'État (des BRICS)", a déclaré Mme Pandor.

M. Poutine n'a pas confirmé ses projets, le Kremlin se contentant de dire que la Russie participerait au "niveau approprié".

En mars, la CPI a accusé M. Poutine d'avoir déporté de force des enfants des territoires occupés par la Russie en Ukraine, ce qui constitue un crime de guerre. Moscou nie ces allégations. L'Afrique du Sud avait invité M. Poutine en janvier.

Lors des discours d'ouverture publics précédant leurs entretiens privés, les ministres des affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ainsi qu'un vice-ministre chinois, ont évoqué dans des termes similaires l'aspiration de leur bloc à jouer un rôle de chef de file dans un monde multipolaire.

UN SYMBOLE DE CHANGEMENT

"Notre vision des BRICS est que notre partenariat assure un leadership mondial dans un monde décroché par la concurrence, les tensions géopolitiques, les inégalités et la détérioration de la sécurité mondiale", a déclaré Mme Pandor.

L'Indien Subrahmanyam Jaishankar a parlé de la concentration du pouvoir économique qui, selon lui, "laisse trop de nations à la merci de trop peu", et de la nécessité de réformer le processus décisionnel mondial, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Les vieilles méthodes ne permettent pas de faire face aux nouvelles situations. Nous sommes un symbole de changement. Nous devons agir", a-t-il déclaré.

Le Russe Sergueï Lavrov a accusé les puissances occidentales d'utiliser les sanctions contre son pays et d'autres pays comme un instrument de colonialisme et pour supprimer injustement les rivaux dans la lutte pour le pouvoir au niveau mondial.

Autrefois considérés comme une association souple et largement symbolique d'économies émergentes disparates, les BRICS ont pris une forme plus concrète ces dernières années, sous l'impulsion initiale de Pékin et, depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, avec un élan supplémentaire de Moscou.

Entre autres initiatives, le bloc a lancé une nouvelle banque de développement en 2015, qui a toutefois cessé de financer des projets en Russie pour se conformer aux sanctions imposées par les pays occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

"Nous explorerons également les possibilités de réduire les risques pour nos institutions des BRICS dans le paysage financier actuel", a déclaré Mme Pandor dans son discours d'ouverture, sans donner plus de détails.

Les dirigeants des BRICS ont déclaré qu'ils étaient ouverts à l'admission de nouveaux membres, y compris des pays producteurs de pétrole, un élargissement qui devrait figurer à l'ordre du jour de la réunion de deux jours des ministres au Cap.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, étaient tous deux présents au Cap pour participer à la réunion des BRICS, qui se poursuit vendredi.

Leurs deux pays, ainsi que le Venezuela, l'Argentine, l'Algérie et les Émirats arabes unis, font partie de ceux qui ont officiellement demandé à rejoindre les BRICS ou qui ont exprimé leur intérêt, ont indiqué des responsables.