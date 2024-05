La croissance des ventes à l'exportation de produits pharmaceutiques de l'Inde devrait s'accélérer pour atteindre près de 11 % cette année fiscale, contre une augmentation d'environ 10 % l'année dernière, grâce aux marchés clés des États-Unis et du Royaume-Uni, a déclaré jeudi un organisme commercial soutenu par le gouvernement.

L'Inde, troisième fabricant mondial de médicaments en volume, a vu ses exportations grimper en flèche malgré les inquiétudes des pays du monde quant à la qualité des médicaments, à la suite des décès liés au sirop contre la toux survenus en Gambie et en Ouzbékistan.

Les exportations devraient dépasser les 31 milliards de dollars au cours de l'année se terminant le 31 mars, contre près de 28 milliards de dollars pour l'exercice 2024, selon le Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil).

Les marchés en croissance seront les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Amérique latine et l'Afrique, a déclaré Udaya Bhaskar, le directeur général de Pharmexcil, à Reuters en marge d'un événement à Hyderabad.

Parmi eux, les États-Unis sont un marché clé - ils représentent environ 30 % des exportations pharmaceutiques annuelles de l'Inde après une augmentation de près de 16 % au cours de l'exercice 2024, selon Pharmexcil.

Les pénuries de médicaments dans le pays ainsi que l'utilisation accrue de médicaments pour les maladies liées au mode de vie, telles que le diabète, l'hypertension et la dépression, favoriseront la demande de médicaments indiens à prix abordable, a déclaré M. Bhaskar.

En début de semaine, India Ratings and Research a partagé un point de vue similaire, affirmant que le marché américain aidera les fabricants de médicaments indiens à maintenir l'amélioration de leurs revenus au cours de l'année fiscale en cours.

Toutefois, M. Bhaskar voit également un potentiel dans le marché britannique.

"Le Royaume-Uni est un bon point. J'ai discuté avec des médecins du NHS (National Health Service) et il y a également une pénurie. Après le COVID, les médicaments en provenance d'Europe sont devenus chers... (et) les choses ont changé après le BREXIT."

"C'est donc un marché où l'Inde peut évoluer.

Selon lui, l'Inde doit aller au-delà de la fabrication de médicaments génériques pour prendre de l'avance dans l'industrie pharmaceutique mondiale, mais il souligne également les défis à relever.

"Malheureusement, l'industrie ne dépense pas plus. Le soutien du gouvernement n'est pas non plus suffisant. (Reportage de Rishika Sadam, rédaction de Kashish Tandon ; édition de Savio D'Souza)