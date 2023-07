Dr Martens PLC - fabricant de bottes basé dans le Northamptonshire - déclare que "l'amélioration de nos performances" dans les Amériques est sa "priorité numéro un" pour l'exercice en cours, mais qu'il faudra attendre le second semestre de l'exercice, qui se terminera le 31 mars 2024, pour obtenir une "amélioration significative". Dr Martens indique que les résultats du premier trimestre, qui est la période la plus courte de son exercice financier, ont été conformes à ses attentes. Les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique ont connu une "très bonne croissance", les ventes asiatiques étant tirées par le Japon. En revanche, le chiffre d'affaires des Amériques a baissé par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes et principalement en raison des activités de vente en gros.

Dr Martens publiera ses résultats semestriels le 30 novembre.

Cours actuel de l'action : 133,42 pence, en hausse de 5,5 % à Londres jeudi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

