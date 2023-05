(Alliance News) - Lexington Gold Ltd a déclaré lundi que sa filiale avait conclu un accord conditionnel de souscription d'actions et de prêt pour acquérir 76% de White Rivers Exploration Proprietary Ltd.

L'explorateur aurifère, qui a des projets en Caroline du Nord et du Sud, a déclaré qu'il paierait 300 000 livres sterling par le biais d'un nouveau prêt à WRE, ainsi que jusqu'à 6,4 millions de livres sterling par le biais de l'émission de nouvelles actions de Lexington Gold, en fonction de l'atteinte de certaines étapes.

White Rivers possède d'importants actifs aurifères en Afrique du Sud et est l'un des principaux détenteurs de concessions dans les champs aurifères de Witwatersand, avec des intérêts couvrant environ 89 499 hectares.

"Les champs aurifères de Witwatersrand ont été la source de près d'un tiers de la production mondiale d'or depuis 1886 et on estime qu'ils contiennent encore plus d'un milliard d'onces", a expliqué le président Edward Nealon, ajoutant que les activités d'exploration sur les concessions ont été "extrêmement encourageantes" jusqu'à présent.

La société a déclaré que la région a produit jusqu'à présent 2 milliards d'onces d'or.

Le directeur général, Bernard Olivier, a déclaré : "Ce projet d'acquisition de WRE, avec son important portefeuille d'actifs aurifères, représente une formidable opportunité pour Lexington Gold. Les projets sont tous considérés comme peu profonds en termes d'exploitation aurifère en Afrique du Sud et le portefeuille comprend, à notre avis, l'un des meilleurs ensembles d'actifs aurifères au monde".

Les actions de Lexington Gold ont augmenté de 10 % à 9,37 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

