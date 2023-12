Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère ayant des projets aux États-Unis et en Afrique du Sud - lance un programme de forage 2023/24 sur le projet Bothaville dans le bassin aurifère du Witwatersrand en Afrique du Sud. La campagne vise à confirmer et à étendre la zone de minéralisation aurifère recoupée lors de forages historiques effectués par des tiers. Les principales cibles d'exploration sont les conglomérats aurifères de la formation de Kimberley. La société prévoit que le programme de forage durera entre deux et trois mois, "compte tenu de la période de fermeture prévue pour Noël".

Cours actuel de l'action : 3,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 36

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

