Zurich (awp) - Malgré un ralentissement en fin d'année, le conglomérat industriel ABB a terminé 2023 de manière solide. Au cours du quatrième trimestre, les recettes se sont inscrites en hausse de 5,4% sur un an à 8,25 milliards de dollars, a indiqué jeudi l'entreprise zurichoise. Le dividende devrait être revu à la hausse.

Le résultat d'exploitation (Ebita) a enflé de 16,3% à 1,33 milliard, pour une marge afférente de 16,3%, en hausse de 150 points de base (pb). Les augmentations de prix, qui ont porté leurs fruits, et les effets de levier obtenus grâce à la hausse des volumes ont soutenu la progression. Ces éléments ont plus que compensé la hausse des coûts du personnel, précise ABB.

Le bénéfice net est ressorti à 921 millions, en baisse de 18,6% sur un an. La meilleure performance opérationnelle en 2023 n'ont pas atteint le niveau des effets positifs de l'année précédente, à savoir des provisions diminuées dans les activités non clé et des correctifs de valeur pour des actifs d'impôts.

ABB est également parvenu à maintenir ses entrées de commandes au niveau du même trimestre de l'année précédente, en hausse de 0,4% à 7,65 milliards. Un important contrat a permis de compenser la baisse dans les activités à cycle court, précise le communiqué. Les commandes se sont inscrites en hausse à base comparable sur le continent américain et en Asie, Proche-Orient et Afrique, mais se sont repliées en Europe.

Concernant les ventes, la division Robotics & Discrete Automation a essuyé un repli, à l'inverse des trois autres divisions, qui sont en progression.

Résultats supérieurs aux attentes

Les résultats sont supérieurs aux prévisions du consensus AWP, à l'exception de la marge opérationnelle Ebita, qui est légèrement inférieure aux 16,6% escomptés pour le dernier partiel.

Sur l'ensemble de l'année, les entrées de commandes ont atteint 33,8 milliards de dollars, en baisse de 1% sur un an, mais en hausse de 3% à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9%, et même de 14% à base comparable, à 32,2 milliards.

L'Ebita est ressorti à 5,43 milliards, pour une marge de 16,9%. Le bénéfice net a bondi de 51% à 3,75 milliards. Les flux de trésorerie sont ressortis à 3,7 milliards de dollars, plus élevés que prévu par ABB.

Le dividende sera proposé à 0,87 franc par titre, à comparer aux 84 centimes versés au titre de l'exercice précédent. Les actionnaires profitent également du programme de rachat d'actions lancé le 1er avril 2023, ABB a ainsi annoncé avoir racheté plus de six millions de ses propres titres au dernier partiel, pour environ 230 millions de dollars.

Pour le premier trimestre de l'année en cours, ABB table sur une progression entre 1 et 5% des recettes à base comparable. La marge Ebita devrait rester stable, voire s'inscrire en légère hausse. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires devrait croître de 5% à base comparable et la marge Ebita s'inscrire légèrement au-dessus de la valeur atteinte en 2023, soit 16,9%. Le ratio book-to-bill, soit le rapport entre les commandes passées et les facturations, devrait être positif.

