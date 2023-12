Marula Mining PLC - société d'exploitation et de développement de métaux en batterie axée sur l'Afrique - annonce l'achèvement de la phase 1 des activités d'exploration du graphite au projet de graphite Nyorinyori et au projet de graphite NyoriGreen. Des observations antérieures ont permis d'estimer à plus de 90 % la teneur en graphite des veines de graphite peu profondes à Nyorinyori. Les consultants géologiques de Marula, Geofields Tanzania Ltd, ont entrepris les premiers travaux de cartographie, d'échantillonnage et de creusement de tranchées sur le terrain. Un rapport sur les résultats de la première phase est attendu en janvier et, avec les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage, il sera incorporé dans la prochaine phase des activités d'exploration.

Jason Brewer, directeur général de Marula, a déclaré : "Je suis fier des progrès réalisés par la société sur les projets de graphite Nyorinyori et NyoriGreen. Avec le début du processus d'engagement communautaire, la demande de licences minières supplémentaires en cours, et maintenant l'achèvement de la première phase des activités d'exploration, nous sommes bien placés pour profiter de l'élan que nous avons créé pour faire passer les projets à l'étape suivante de leur développement. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir en 2024 et de fournir des mises à jour aux actionnaires au cours de la nouvelle année.

Cours actuel de l'action : 12,75 pence, en hausse de 4,0 %.

Variation sur 12 mois : multiplié par 2,40 pence

