Marula Mining PLC - société d'exploitation et de développement axée sur l'Afrique - déclare que ses partenaires locaux en Tanzanie : Takela Mining Tanzania Ltd et NyoriGreen Mining Ltd ont déposé sept nouvelles demandes de permis d'exploitation minière pour le projet de graphite Nyorinyori et le projet de graphite NyoriGreen. Ces demandes font suite à la phase 1 de l'exploration qui s'est déroulée au début de ce mois. Les licences devraient être accordées au cours du premier trimestre 2024. La société indique que les nouvelles licences consolideront sa position dans la région.

Jason Brewer, directeur général, déclare : "Au cours du mois dernier, nous avons réalisé des progrès considérables dans les projets de graphite Nyorinyori et NyoriGreen, les travaux d'exploration de la phase 1 ciblant la minéralisation de graphite à haute teneur et à paillettes géantes. La minéralisation ayant été identifiée sur une longueur initiale de plus de deux kilomètres par nos consultants en géologie, nous avons jugé nécessaire d'étendre notre empreinte dans la région afin d'inclure d'autres licences d'exploitation de graphite dont on pense qu'elles présentent un potentiel significatif pour la minéralisation de graphite à haute teneur et à paillettes jumbo... nous serons en position de force pour consolider les activités d'exploration dans la région afin de cibler la minéralisation potentielle de graphite à haute teneur.

Cours actuel de l'action : 12,95 pence par action

Variation sur 12 mois : quadruplé

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.