Marula Mining PLC - développeur de mines de métaux en batterie avec des projets en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie - les projets de graphite Nyorinyori et NyoriGreen en Tanzanie, en Afrique de l'Est, se sont vus accorder sept nouvelles licences d'exploitation minière. Takela Mining Tanzania Ltd et NyoriGreen Mining Ltd avaient demandé ces licences le mois dernier. Ces licences ont une durée de sept ans et Marula détient une participation commerciale de 75 %. Marula verse à TMT et NML 25 000 USD par licence grâce à l'émission de 1,1 million de nouvelles actions Marula au prix de 13,5 pence.

"En obtenant ces licences et en les incorporant aux accords de services commerciaux et techniques que Marula a conclus avec TMT et NML, nous sommes en mesure de renforcer notre position dans la région et de consolider nos activités d'exploration sur les projets afin de pouvoir continuer à cibler les emplacements de minéralisation potentielle de graphite à haute teneur", explique Jason Brewer, président-directeur général de Marula.

Marula a également engagé Collins Aseto pour diriger l'exploration en Afrique de l'Est. M. Aseto est un géoscientifique qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur minier, selon Marula. Il a précédemment travaillé chez Lonmin PLC et Anglo American PLC.

Cours actuel de l'action : 11,75 pence

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 6,00 pence

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

