(Alliance News) - Marula Mining PLC a déclaré mardi qu'elle avait nommé la société de services d'exploration et d'exploitation minière Geofields Tanzania Ltd en tant que consultant géologique indépendant pour son projet de graphite Nyorinyori en Tanzanie.

La société minière et de développement centrée sur l'Afrique a déclaré que Geofields commencera les travaux d'exploration sur le site, dans lequel Marula détient une participation de 75 %. Marula a déclaré que Geofields a visité le site au cours du deuxième trimestre de 2023, observant une minéralisation de graphite à haute teneur et la présence de paillettes de graphite jumbo.

Les travaux menés par Geogfields comprendront la cartographie, l'échantillonnage, le creusement de tranchées et la compilation d'une base de données géologiques sur les zones de licence.

La société a déclaré que la première phase du programme d'exploration se concentrera sur la minéralisation à haute teneur et les paillettes jumbo, ainsi que sur la minéralisation de graphite observée en surface sur une longueur de deux kilomètres.

Les travaux devraient commencer au mois d'août. Geofields a récemment réalisé des travaux à la mine Kinusi de Marula et à son projet de graphite Bagamoyo.

Marula attend les premiers résultats en octobre de cette année, la première phase du programme d'exploration devant s'achever en septembre.

Le directeur général, Jason Brewer, a déclaré : "Notre première impression du potentiel de Nyorinyori était très positive et le fait de pouvoir personnellement voir la minéralisation de graphite à haute teneur et de tenir plusieurs échantillons avec des flocons de graphite jumbo observés m'a immédiatement révélé le potentiel de ce projet.

"Geofields a très rapidement démontré qu'elle disposait d'une équipe géologique compétente et expérimentée avec laquelle nous sommes en mesure de travailler très efficacement. Nous sommes impatients de voir Geofields sur le site de Nyorinyori bientôt et de commencer la phase 1 du programme d'activités d'exploration".

Dans une déclaration séparée, Marula a déclaré avoir reçu une commande d'équipement minier mobile pour sa mine de lithium et de tantale de Blesberg en Afrique du Sud.

La société a déclaré avoir obtenu l'équipement pour un montant de 10 millions de ZAR, soit 416 531 GBP, auprès de Bell Equipment Ltd. L'équipement comprend trois chargeuses sur pneus, deux excavateurs, une chargeuse-pelleteuse et deux camions-bennes articulés.

Marula a déclaré que le nouvel équipement lui permettra d'augmenter la capacité d'extraction à Blesberg, au-delà du seuil actuel d'environ 1 000 tonnes de matériaux déplacés par jour.

Brewer a déclaré : "Ce développement démontre une fois de plus l'investissement croissant de Marula à Blesberg, soulignant notre engagement à la fois pour les stocks existants et pour l'intensification de l'exploitation minière à mesure que nous nous développons et que nous évoluons vers une exploitation minière à ciel ouvert en roche dure plus conventionnelle".

Les actions de Marula ont bondi de 13 % à 12,23 pence chacune mardi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

