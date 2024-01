Les dirigeants africains convergent vers Rome ce week-end pour un sommet au cours duquel le Premier ministre Giorgia Meloni dévoilera enfin un plan stratégique visant à redéfinir les relations de l'Italie avec le continent et à freiner l'immigration.

Le plan Mattei, qui porte le nom de feu Enrico Mattei, fondateur du géant italien de l'énergie Eni dans les années 1950, a été présenté comme la pierre angulaire de la politique étrangère de Mme Meloni, qui cherche à renforcer l'empreinte diplomatique de Rome.

Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Rome pour l'événement, qui débutera par un dîner dimanche avant le sommet officiel de lundi, au cours duquel Mme Meloni présentera l'Italie comme le pont naturel entre l'Afrique et l'Europe.

Bien que les détails du plan aient été tenus secrets, l'Italie a déclaré vouloir servir de plaque tournante pour l'énergie africaine tout en stimulant les investissements dans le but de réduire l'immigration clandestine à travers la Méditerranée.

"Ce qu'il faut faire en Afrique, c'est construire une coopération et des relations stratégiques sérieuses en tant qu'égaux et non en tant que prédateurs", a déclaré M. Meloni lors d'une conférence de presse ce mois-ci.

"Ce qu'il faut faire en Afrique, c'est défendre le droit de ne pas avoir à émigrer... et cela se fait avec des investissements et une stratégie", a-t-elle ajouté, promettant que l'Afrique serait une priorité pour l'Italie au cours de sa présidence actuelle du Groupe des Sept.

Le premier ministre devrait présenter lundi une série de projets allant de la santé et de l'éducation aux infrastructures et à l'agriculture, l'énergie étant au cœur du plan.

Rome a également déclaré que 70 % de son fonds pour le climat - un programme d'investissement visant à promouvoir des projets environnementaux internationaux - seraient alloués à l'Afrique.

L'ARGENT EMPORTÉ

L'un des problèmes auxquels M. Meloni est confronté est que l'Italie, lourdement endettée, ne dispose pas des fonds nécessaires pour devenir un acteur majeur en Afrique, où la Chine, la Russie et les États arabes s'affirment de plus en plus.

"Il serait insensé de penser que vous pouvez rivaliser avec la Chine, les Émirats arabes unis ou même la Turquie", a déclaré Arturo Varvelli, directeur du bureau de Rome du groupe de réflexion European Council on Foreign Relations.

"Pour que cela ait un sens, il faudra que cela s'inscrive dans un cadre plus large d'initiatives existantes de l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Les présidents de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen sont tous attendus à Rome pour le sommet, ce qui souligne la dépendance de l'Italie à l'égard du soutien de l'Union européenne.

M. Meloni s'appuiera également sur le secteur des entreprises, l'Eni, contrôlée par l'État, jouant certainement un rôle de premier plan. Son fondateur, M. Mattei, a renforcé la présence de l'Italie en Afrique, en présentant son entreprise comme une alternative amicale aux majors pétrolières américaines et françaises.

Profitant de l'exclusion de la Russie du marché européen de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, Rome a déclaré qu'elle devrait servir de passerelle énergétique transportant le gaz naturel et l'hydrogène de l'Afrique vers ses partenaires de l'UE.

Mais les experts du changement climatique s'interrogent sur la sagesse d'investir de nouvelles sommes importantes dans les infrastructures gazières, alors que les projets existants garantissent déjà la sécurité énergétique de l'Italie.

Le groupe de réflexion sur le climat Ecco a déclaré que l'Italie devrait plutôt se concentrer sur les énergies renouvelables, estimant que l'Afrique possédait environ 60 % de toutes les zones appropriées au monde pour la production d'électricité solaire.

"Jusqu'à présent, cependant, les énergies renouvelables n'ont reçu qu'une fraction de l'attention et du financement par rapport aux projets gaziers", écrit-il dans un rapport publié cette semaine.

M. Meloni n'est pas le premier dirigeant italien à rechercher de meilleurs liens avec l'Afrique et à jeter un voile sur le lourd héritage colonial de l'Italie, que Rome n'a jamais voulu affronter.

Mais depuis son entrée en fonction en 2022, elle a mis davantage l'accent sur la région que la plupart de ses prédécesseurs, considérant la coopération économique comme le meilleur moyen d'endiguer la vague d'arrivées de migrants.

"Mon objectif est de travailler en Afrique et de bloquer les départs en Afrique", a-t-elle déclaré ce mois-ci. (Reportage de Crispian Balmer ; Rédaction d'Alison Williams)