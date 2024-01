(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Kavango Resources PLC - Explorateur de métaux centré sur l'Afrique australe - Se prépare à commencer le forage d'un quatrième prospect sur le projet Hillside Gold au Zimbabwe. La profondeur visée est de 250 m pour tester un certain nombre de structures aurifères possibles. Les résultats visent à informer les éventuels forages de suivi, en vue d'une découverte d'or exploitable en vrac. Ben Turney, directeur général, déclare : "Les champs aurifères du Zimbabwe recèlent un potentiel énorme et inexploité".

Hummingbird Resources PLC - Producteur, développeur et explorateur d'or basé à Birmingham (Angleterre) et axé sur l'Afrique de l'Ouest - Fournit une mise à jour des opérations à sa mine d'or de Kouroussa. Les opérations minières à Kouroussa redémarrent sous peu et devraient atteindre leur pleine capacité au cours des prochaines semaines. Ceci fait suite à une suspension temporaire due à un incendie. La société reste concentrée sur l'atteinte d'une production commerciale complète au cours du premier trimestre.

Faron Pharmaceuticals Ltd - société biopharmaceutique de Turku, Finlande, spécialisée dans les thérapies anticancéreuses - annonce que des patients sont actuellement recrutés pour la phase 2 de l'essai Bexmab, qui évalue la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie expérimentale bexmarilimab à deux niveaux de dose. Entre-temps, une nouvelle analyse de la phase 1 a montré un taux de réponse global de 100 % chez les patients atteints du syndrome myélodysplasique de première ligne à haut risque et en échec de l'AMM, traités avec une combinaison bexmarilimab/azacitidine.

NARF Industries PLC - Groupe de cybersécurité basé à Londres, spécialisé dans le renseignement sur les menaces haut de gamme et la sécurité des infrastructures critiques - annonce que son chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 2,5 millions de dollars à 6 millions de dollars en 2023. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devient positif, après une perte de 2,6 millions USD en 2022.

Microsaic Systems PLC - développeur de spectromètres de masse en temps réel basé dans le Surrey - achève l'acquisition, pour un montant de 100 000 GBP, des actifs modernes liés à l'eau et de l'activité d'analyse de l'eau Microtox, précédemment détenus par DeepVerge PLC. La transaction a été annoncée le 12 janvier.

