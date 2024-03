Le constructeur automobile japonais Nissan Motor prévoit d'introduire sa voiture à technologie hybride e-power en Tunisie, a déclaré mardi son responsable pour l'Afrique, dans le cadre de ses plans visant à tester la demande de véhicules électriques sur le marché africain.

L'Afrique est la dernière frontière automobile du monde en raison du faible taux de motorisation. Selon Nissan, ailleurs dans le monde, la moyenne de motorisation est de 182 véhicules pour 1 000 habitants, contre 42 pour 1 000 en Afrique.

Mais, comme dans de nombreux pays du monde, les véhicules électriques (VE) sont actuellement hors de portée de la plupart des consommateurs nationaux, tandis que certains pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, sont confrontés à des pannes d'électricité et à des embouteillages sur les chemins de fer et dans les ports, ce qui rend difficile pour les dirigeants mondiaux d'investir dans les VE sur le continent.

"L'électrification peut prendre un certain temps en Afrique, mais nous avons un plan sur la façon d'introduire l'électrification, en particulier avec notre technologie e-Power dans certains des marchés qui sont prêts pour cette technologie en Afrique", a déclaré Sherief Eldesouky, directeur général de Nissan Afrique, à Reuters.

Le système technologique e-Power de Nissan comprend un moteur à essence avec un générateur de puissance, un onduleur, une batterie et un moteur électrique. Le moteur électrique alimente directement les roues en utilisant l'énergie stockée dans la batterie.

"Nous l'avons lancé au Maroc avec le Qashqai (l'année dernière) et en Égypte en février avec le X-Trail et nous irons ensuite en Tunisie avec le Qashqai", a déclaré M. Eldesouky en marge du lancement de l'expédition Navara Africa de Nissan.

"Nous avons tiré parti de notre technologie car l'Afrique n'est pas prête en termes d'infrastructures et de disponibilité de l'électricité.

L'Afrique du Sud fait quelques progrès après avoir publié l'année dernière une feuille de route sur les véhicules électriques, qui décrit les mesures à prendre pour soutenir la transition vers les VE, telles que des incitations gouvernementales.

Le troisième constructeur automobile japonais en termes de ventes possède des usines de fabrication en Égypte et en Afrique du Sud et est présent en Afrique depuis plus de 60 ans.

Cette année, Nissan exportera les camionnettes Navara construites en Afrique du Sud vers les nouveaux marchés d'Algérie, de Libye, du Soudan, de Tunisie et d'Égypte, a déclaré Stefan Haasbroek, directeur du marketing produit de Nissan Afrique.

Le constructeur automobile prévoit également d'introduire de nouvelles catégories, comme le véhicule à transmission automatique de catégorie moyenne en Afrique subsaharienne et une double cabine d'entrée de gamme en Afrique du Sud, a-t-il ajouté.