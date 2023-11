Zurich (awp) - Le fabricant de chaussures de sport On Running a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice progresser à grandes foulées au cours du troisième trimestre notamment grâce au canal de vente directe au consommateur. La direction relève ses objectifs annuels.

De juillet à septembre, les ventes ont progressé de 46,5% à 480,5 millions de francs suisses par rapport à la même période l'exercice précédent, indique un communiqué paru mardi, soulignant qu'il s'agit du "troisième trimestre le plus solide de l'histoire de la marque."

Les ventes ont été portées par le canal de distribution directe au consommateur DTC (Direct-to-Consumer) en hausse de 54,6% à 164,7 million, explique l'entreprise, qui y prévoit un renforcement à venir plus fort que dans le commerce de détail, en hausse de 42,6% à 315,7 millions sur la même période.

Par régions, la région Asie-Pacifique a gonflé de 71,5% à 41,6 millions, suivi des Amériques avec 60,5% de plus à 294,9 millions, et de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) à 144 millions (+19,9%).

L'excédent brut opérationnel (Ebita) ajusté a augmenté de 44% à 81,3 millions. La marge afférente est à 59,9% contre 57,1% un an plus tôt.

Le bénéfice net a presque triplé comparé à 2022 pour atteindre 58,7 millions de francs suisses.

Sur neuf mois, On Running a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 58% à 1,35 milliard quand le bénéfice a grossi de plus d'un quart à 106,3 millions.

La firme zurichoise, cotée à New York, entend enregistrer 1,79 milliard de francs suisses de recettes pour l'exercice 2023, soit 30 millions de francs suisses de plus qu'annoncé cet été. Le chiffre d'affaires avait atteint 1,22 milliard lors de l'exercice 2022.

ib/ck