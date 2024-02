Zurich (awp) - ABB aurait induit en erreur les enquêteurs allemands dans le cadre de l'affaire de corruption concernant la construction de la centrale électrique de Kusile en Afrique du Sud. Le groupe d'ingénierie aurait caché des documents et donné de fausses informations, selon les journaux dominicaux alémanique Sonntagszeitung et allemand Welt am Sonntag.

La multinationale zurichoise a indiqué à l'agence AWP "prendre très au sérieux" l'affaire Kusile. "Depuis l'éclatement de l'affaire, ABB a pleinement coopéré avec toutes les autorités", a-t-elle indiqué, ajoutant appliquer une "politique de tolérance zéro à l'égard de comportements contraires à l'éthique".

ABB a rappelé avoir conclu un "accord complet et définitif" avec les autorités en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et en Suisse, payant des amendes d'un total de 300 millions de dollars. Le groupe espère également parvenir à un accord avec la justice allemande, a-t-il souligné.

Selon la presse du dimanche, la justice allemande et suisse enquête également à l'encontre d'enquêteurs internes d'ABB. Ces derniers auraient mis des employés sous pression, les interrogeant sans la présence d'un avocat.

En Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) avait condamné ABB fin 2022 à une amende de 4 millions de francs suisses pour ne pas avoir "pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires" pour lutter contre la corruption dans le cadre de ses activités en Afrique du Sud.

Le groupe s'étant déjà acquitté d'une indemnisation de 104 millions de dollars à l'Afrique du Sud en 2020.

Le litige remonte à 2015, lorsque le groupe électrotechnique avait décroché un contrat dans le cadre de la construction de la centrale électrique de Kusile, près de la capitale Pretoria, auprès de l'entreprise publique Eskom.

L'affaire de corruption entourant Eskom et la centrale de Kusile, dont la construction a débuté en 2008 et pris des années de retard, a provoqué une crise énergétique majeure en Afrique du Sud, qui fait face à des coupures d'électricité quotidiennes. Ces difficultés d'approvisionnement énergétique devraient encore durer plusieurs années.

