(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Everest Global PLC - société holding des filiales Dynamic Intertrade (Pty) Ltd et Everest Capital London Ltd - déclare que Golden Nice International Group Ltd a accepté de repousser la date de remboursement de ses obligations convertibles en circulation du 30 septembre 2023 au 31 mars 2025. A la date de lundi, 254.450 GBP d'obligations convertibles étaient encore en circulation.

Clean Invest Africa PLC - véhicule d'investissement axé sur les énergies renouvelables en Afrique - Déclare une perte avant impôts de 330.126 GBP pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte de 163.318 GBP pour l'ensemble de l'année 2022. Aucun revenu n'a été enregistré au cours du premier semestre, contre 29 760 GBP pour l'ensemble de l'année 2022. Déclare avoir réalisé d'" excellents " progrès au cours des six premiers mois de l'année. Pour l'avenir, l'entreprise déclare qu'elle continuera à rechercher de nouveaux financements d'investissement.

Capital for Colleagues PLC - véhicule d'investissement axé sur les opportunités dans le secteur des entreprises détenues par les salariés - déclare une valeur d'actif net de 15,16 millions de livres sterling au 31 août, contre 15,18 millions de livres sterling au 31 mai. Le portefeuille comprend 14 entreprises non cotées appartenant à des salariés à la fin des trois mois précédant le 31 août.

UniVision Engineering Ltd - Société basée à Hong Kong qui fournit, conçoit, installe et entretient des systèmes de télévision en circuit fermé et de surveillance, et vend également des produits liés à la sécurité - Suspension temporaire de la cotation sur l'AIM dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

Agriterra Ltd - société axée sur l'investissement et le développement durable en Afrique australe - Suspension temporaire de la cotation sur l'AIM dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

Echo Energy PLC - société d'exploration axée sur l'Amérique latine - Rétablissement de la cotation sur l'AIM à la suite de la publication de ses résultats annuels.

600 Group PLC - Fabricant et distributeur de machines-outils, de composants de précision et de systèmes laser industriels basé dans le West Yorkshire, Angleterre - Suspension temporaire de la cotation sur l'AIM dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

Trafalgar Property Group PLC - promoteur immobilier résidentiel basé dans le sud-est de l'Angleterre - Suspension temporaire de la cotation sur l'AIM dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

Falanx Cyber Security Ltd - fournisseur de cybersécurité basé à Reading, en Angleterre - Suspension temporaire de la cotation sur l'AIM dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

