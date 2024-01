(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Bank of Georgia Group PLC - Prêteur basé à Tbilisi, en Géorgie, coté au FTSE 250 - La filiale JSC Bank of Georgia réalise un bénéfice non audité de 1,30 milliard de GEL, soit environ 381,3 millions de livres sterling, pour 2023. JSC a publié un bénéfice de 981,9 millions de GEL pour les neuf premiers mois de l'année, tandis que Bank of Georgia a réalisé un bénéfice de 1,07 milliard de GEL.

Pensana PLC - Explorateur de terres rares basé à Londres - déclare que The Mineral Corp a soumis un rapport technique de diligence raisonnable sur le projet de terres rares Longonjo en Angola. Les filiales portugaises de Pensana détiennent 84 % des droits sur Longonjo, détenus par Ozango Minerals SA. L'alimentation nominale de l'usine de 0,8 million de tonnes par an a été spécifiée à une teneur de 4,12 % de TREO et de 0,9 % de NdPrO. TMC estime que "la montée en puissance pour atteindre les taux de récupération prévus sera difficile", mais "ne note aucune faille fatale en ce qui concerne l'étude de faisabilité bancable révisée". Elle indique que le capital de maintien pourrait être légèrement sous-estimé, mais que cela ne représente pas un risque important pour Longonjo.

Invesco Bond Income Plus Ltd - société d'investissement axée sur les obligations et autres titres à intérêt fixe - A l'intention de lancer un placement pour aider les investisseurs nouveaux et existants à conserver une exposition à haut rendement. Le prix d'émission devrait être annoncé le 6 février. Elle a également l'intention de lancer une offre au détail parallèlement au placement. La collecte de fonds sera plafonnée à 15 millions de livres sterling, tandis que la valeur totale des actions disponibles dans le cadre de l'offre aux particuliers ne dépassera pas 8 millions d'euros.

Marula Mining PLC - Société d'exploitation et de développement axée sur l'Afrique - déclare que la mise en service de la trieuse Rados Ore à la mine de lithium et de tantale de Blesberg est maintenant terminée, et que les premiers essais et la première production en vrac ont été "couronnés de succès". Le transfert de la trieuse à la direction de Marula a eu lieu. La société indique que les capacités d'intelligence artificielle et l'algorithme de la trieuse ont fait des "progrès majeurs", entraînant une augmentation des récupérations de spodumène. Elle affirme que les récupérations de spodumène dépassent et surpassent les résultats des tests précédents. Elle ajoute que l'optimisation se poursuivra et que la production devrait encore augmenter une fois que le nouvel équipement aura été livré et mis en service.

Gran Tierra Energy Inc - Société pétrolière et gazière basée à Calgary (Canada) et axée sur l'Amérique du Sud - déclare une valeur d'actif net par action au 31 décembre de 44,48 USD avant impôts à 1P, soit plus du triple de ce qu'elle sera en 2020, et de 79,13 USD à 2P, soit plus du double de ce qu'elle sera en 2020, et de 116,56 USD à 3P. La production totale en 2023 s'est élevée en moyenne à environ 32 650 barils de pétrole par jour, en hausse de 6 % par rapport à 2022 et conforme aux prévisions. Il est prévu d'augmenter la production en 2024 tout en ajoutant de nouvelles réserves et une croissance future par le biais de l'exploration. La société est "enthousiaste à l'idée de redémarrer le forage" dans son portefeuille d'exploration à fort impact cette année. Prévoit une production de 32 000 à 35 000 b/j en 2024, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.

JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC - Investisseur basé à Londres dans les pays européens émergents, le Moyen-Orient et l'Afrique - Déclare un dividende de 0,5 pence par action pour 2023, en hausse par rapport à l'absence de dividende l'année précédente. Pas de dividende intérimaire, après 15,0 pence en 2022. La valeur liquidative par action au 31 octobre était de 46,7 pence, inchangée par rapport à la même période en 2022. La société indique qu'elle traverse une période très difficile et qu'il est peu probable que l'invasion de l'Ukraine par la Russie soit résolue. Elle déclare que son défi est d'utiliser le nouvel objectif d'investissement pour accroître les actifs, mais elle est convaincue que c'est réalisable et que cela "aidera au moins la société à traverser cette période très difficile".

Hummingbird Resources PLC - producteur, développeur et explorateur d'or basé à Birmingham (Angleterre) et axé sur l'Afrique de l'Ouest - Prend note de l'annonce faite par Pasofino Gold Ltd concernant un placement privé d'un montant total d'environ 2,3 millions USD, y compris un investissement de 2 millions USD par Hummingbird. La participation de la société dans Pasofino s'élève désormais à 53 %. Les fonds seront utilisés pour optimiser l'étude de faisabilité de 2022 et faire avancer le projet aurifère de Dugbe au Libéria.

