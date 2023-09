Il faut supprimer les subventions aux combustibles fossiles, définir les règles des marchés du carbone et fournir davantage de financements aux marchés émergents.

Tel est le message clair des chefs d'entreprise qui se sont exprimés lors de la conférence Reuters IMPACT, qui s'est tenue à Londres mercredi, au sujet des mesures à prendre lors du prochain sommet sur le climat, la COP28.

La réunion des dirigeants mondiaux qui se tiendra à Dubaï à partir de la fin novembre est considérée comme un test crucial de la volonté des pays d'accélérer les mesures visant à limiter le réchauffement de la planète, les efforts déployés jusqu'à présent n'ayant guère permis d'endiguer les émissions de carbone au niveau mondial.

"L'été dernier a prouvé une fois de plus dans de nombreuses régions du monde que toutes les parties prenantes ont un besoin urgent d'agir. Bien sûr, les entreprises, mais aussi les gouvernements et les régulateurs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre", a déclaré Peter Van der Poel, directeur général d'Ingka Investments.

Si les pays peuvent convenir d'un objectif, ce sont les entreprises de l'économie réelle qui détermineront si l'objectif est atteint à travers leurs opérations et leurs investissements quotidiens, et à cette fin, les délégués ont appelé les décideurs politiques à prendre des mesures plus audacieuses.

De nombreux délégués d'entreprises ont fait écho aux appels lancés par les dirigeants africains à l'issue du sommet africain sur le climat, qui s'est tenu pendant trois jours à Nairobi cette semaine, pour que les pays développés fassent davantage pour aider à financer les pays en développement.

Anél Bosman, directrice générale du groupe Nedbank Corporate and Investment Banking, a déclaré que le débat mondial sur l'environnement avait parfois semblé "sourd" à l'Afrique, et qu'il fallait mettre davantage l'accent sur l'importance du développement social.

L'une des questions les plus controversées est de savoir comment gérer la réduction progressive de l'utilisation des combustibles fossiles. Malgré cela, si les subventions aux combustibles fossiles ne sont pas supprimées, il sera plus difficile de développer les énergies renouvelables dans certains pays, a déclaré M. van der Poel d'Ingka.

"Cela rend les choses plus difficiles et moins transparentes. Et c'est certainement un obstacle pour le financement plus important (de l'énergie verte) qui doit avoir lieu".

Bien que l'élimination progressive des combustibles fossiles, et notamment des subventions, soit "l'éléphant dans la pièce", Helena Viñes Fiestas, présidente de la plateforme de l'Union européenne sur la finance durable, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à voir beaucoup de progrès lors de la COP28.

"J'espère donc que nous progresserons sur le plan financier, en particulier en ce qui concerne l'adaptation, le déploiement d'infrastructures à faible émission de carbone et le fonds pour les pertes et dommages qui a été promis", a-t-elle déclaré.

Le développement du marché mondial pour la production, l'achat et la vente de crédits de carbone ou de biodiversité a également été au centre des préoccupations des dirigeants africains, qui cherchent des moyens de monétiser leurs ressources naturelles et de mieux concilier le développement et les objectifs environnementaux.

Si de nombreuses entreprises se sont montrées désireuses d'acheter des crédits et de compenser les émissions de leurs activités, le marché des crédits de carbone dits volontaires doit encore s'étendre, certains étant découragés par l'incertitude qui entoure la qualité de certains crédits.

"Nous voulons être aussi crédibles que possible, et actuellement, dans le monde de la compensation, il est très difficile de trouver les bons instruments et les bonnes compensations", a déclaré Preeti Srivastav, directrice du développement durable du groupe Asahi Europe & International, une société de boissons.

Andy Griffiths, responsable de l'approvisionnement durable chez Diageo, société cotée en bourse au Royaume-Uni, a également appelé à "plus de rigueur et de compréhension afin que les entreprises puissent s'aligner et investir de manière efficace et avec certitude".

Collectivement, cependant, les efforts déployés par le monde pour réduire les émissions sont loin d'être à la hauteur de ce qu'ils devraient être, ce que le bilan mondial des efforts déployés jusqu'à présent mettra en évidence à Dubaï, a déclaré Vines Fiestas.

"Je crains que nous n'ayons que très peu d'espoir que cette ambition soit revue à la hausse lors de la COP28", a-t-elle déclaré.

