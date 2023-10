(Alliance News) - RWS Holdings PLC a annoncé mardi avoir acheté STComms Language Specialists Proprietary Ltd, un fournisseur de services linguistiques basé au Cap.

RWS est un fournisseur de services linguistiques basés dans le Buckinghamshire, en Angleterre.

"Fondée en 2008, ST Communications s'est forgé une réputation en offrant une large gamme de solutions linguistiques professionnelles aux entreprises africaines et internationales", a déclaré RWS.

L'entreprise dispose d'une équipe de sept chefs de projet et experts en assurance qualité, ainsi que d'un réseau couvrant 26 pays africains.

RWS a déclaré que l'acquisition marque une "étape importante", permettant à ses clients d'accéder plus facilement au marché africain.

Elle a ajouté que cette acquisition s'inscrivait dans sa stratégie de recherche active d'acquisitions susceptibles d'accélérer ses plans à moyen terme.

L'acquisition sera financée par les liquidités existantes de RWS, mais cette dernière n'a pas révélé le montant qu'elle paiera pour ST Communications.

Le directeur général, Ian El-Mokadem, a déclaré : "L'Afrique est un continent qui revêt une importance stratégique à long terme pour nos clients et, étant l'une des régions du monde les plus diversifiées sur le plan linguistique, elle représente un défi de taille pour les services linguistiques. Nous travaillons en partenariat avec ST Communications depuis de nombreuses années et cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie à long terme d'investissement continu et d'innovation dans de nouvelles capacités et permettra à nos clients d'approfondir leurs relations sur les marchés africains à croissance rapide.

Les actions de RWS étaient en hausse de 2,8 % à 248,75 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

