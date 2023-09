Raymond Ackerman, qui a fondé Pick n Pay à partir de quatre magasins il y a 56 ans et en a fait l'un des principaux distributeurs de produits alimentaires d'Afrique du Sud, est décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé l'entreprise jeudi.

La cause de son décès n'a pas été révélée dans un communiqué envoyé par courriel.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès à l'âge de 92 ans du visionnaire sud-africain et fondateur de Pick n Pay, Raymond Ackerman", a déclaré la société.

Cette légende du commerce de détail est issue d'une famille de commerçants ; son père, Gus, a fondé le groupe de vêtements Ackermans après la Première Guerre mondiale. Le groupe de distribution Ackermans a ensuite été vendu à son concurrent Greatermans, qui a créé le groupe de supermarchés Checkers, qui fait aujourd'hui partie de son grand rival Shoprite.

C'est chez Greatermans qu'Ackerman a commencé sa carrière dans le commerce de détail, lorsqu'il a été chargé de lancer les supermarchés Checkers.

Après avoir quitté Greatermans, M. Ackerman a acheté quatre petits magasins au Cap sous le nom de Pick 'n Pay. Lorsqu'il a pris sa retraite en 2010 et transmis les rênes de la présidence à son fils Gareth, Pick 'n Pay exploitait 20 hypermarchés et 402 supermarchés dans toute l'Afrique du Sud, avec un chiffre d'affaires de près de 50 milliards de rands (2,60 milliards de dollars).

Aujourd'hui, l'entreprise génère un chiffre d'affaires annuel de 106 milliards de rands et possède plus de 2 000 magasins en Afrique du Sud et dans sept autres pays africains.

M. Ackerman était connu pour ses nombreuses campagnes contre les monopoles et la fixation des prix à l'époque où il était actif dans le secteur de la vente au détail et pour avoir introduit le concept d'hypermarché en Afrique du Sud.

"Il était un éternel optimiste quant à l'avenir de l'Afrique du Sud, et sa disparition laisse un grand vide pour nous tous", a déclaré la société. (1 $ = 19,2601 rand) (Reportage de Nqobile Dludla ; Rédaction de Christina Fincher)