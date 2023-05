Vous trouverez ci-dessous quelques commentaires d'analystes et d'investisseurs après que la Banque de réserve sud-africaine (SARB) a relevé son principal taux de prêt, également appelé taux repo, de 50 points de base pour le porter à 8,25 %.

JASON TUVEY, ÉCONOMISTE EN CHEF ADJOINT DES MARCHÉS ÉMERGENTS, CAPITAL ECONOMICS

"Nous pensons que la décision d'aujourd'hui marque la fin du cycle de resserrement. L'inflation devrait continuer à baisser au cours des prochains mois, ce qui la ramènera dans la fourchette cible de 3 à 6 % de la SARB d'ici le milieu de l'année."

"Les baisses de taux se matérialiseront probablement à la fin de l'année 2023. Mais si d'autres éléments montrent que les délestages alimentent les pressions sur les prix, la SARB pourrait se sentir obligée de maintenir les taux élevés plus longtemps."

GARY BOOYSEN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE RAND SWISS

"La monnaie s'est immédiatement affaiblie de 35c par rapport au dollar américain, car certains traders s'attendaient peut-être à une hausse de 75bps. Ce chiffre était en dehors de la limite supérieure des données des sondages les plus récents, mais étant donné la faiblesse de la monnaie, il semble que l'attente ait été celle du marché."

WARREN VENKETAS, ANALYSTE DAILYFX

"La décision de la SARB de relever ses taux de 50 points de base semble avoir été motivée par la première moitié du mandat principal de la SARB, qui est de protéger la valeur du rand. À court terme, les ménages à revenu faible ou moyen vont ressentir la douleur, mais avec une économie américaine résiliente en jeu, je ne suis pas sûr que cela suffise à limiter les pertes du rand par rapport au dollar américain pour l'instant.

JAMES WILSON, STRATÈGE SOUVERAIN DES MARCHÉS ÉMERGENTS, ING

"La détérioration des perspectives de croissance due aux coupures d'électricité persistantes et l'augmentation récente des tensions géopolitiques sont des préoccupations évidentes pour le marché, tandis que la force du dollar est un facteur mondial supplémentaire, et le rand est généralement assez sensible au sentiment du marché dans l'espace EMFX."

LYLE SANKAR, RESPONSABLE DES TITRES À REVENU FIXE, PSG ASSET MANAGEMENT

"J'aurais pensé que le marché serait à l'aise avec la hausse des taux, mais le sentiment est vraiment médiocre actuellement. Les obligations à long terme ont des rendements proches de 13 %."

MURENDENI NENGOVHELA, ÉCONOMISTE, ALEX FORBES

"Le principal moteur de cette hausse est en fait la faiblesse du rand. Le rand s'est en effet affaibli d'environ 5 % depuis la dernière réunion. L'autre élément est l'inflation de base, qui est une inflation liée à la demande, elle est restée assez stable à 5,3 % en avril, ce qui est le taux le plus élevé depuis plus de six ans."