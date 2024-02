Zurich (awp) - SIG Group a réalisé une solide performance en 2023. Le fabricant schaffhousois d'emballages alimentaires a vu son bénéfice net bondir à 243,2 millions d'euros (232,1 millions de francs suisses), contre 37,8 millions l'année précédente.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a atteint de 861,3 millions, contre 481,5 millions, écrit le groupe mardi dans un communiqué. En termes ajustés, l'Ebitda atteint 803 millions, contre 652,2 millions, une croissance liée à des augmentations de prix destinées à compenser le renchérissement des coûts et des salaires, indique le groupe. La marge correspondante s'inscrit à 24,9% contre 23,5% un an plus tôt. SIG Group indique aussi avoir profité de synergies dans toutes ses régions, liées à des acquisitions.

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 3,23 milliards d'euros, en hausse de 16,2%, tandis que la croissance organique s'établit à 7,4% (à taux de change constants).

Les résultats dévoilés par SIG Group sont dans l'ensemble conformes aux projections du consensus établi par l'agence AWP.

Compenser le renchérissement

Le groupe a gagné des parts sur l'ensemble de ses marchés, avec un bond marqué aux Amériques de 29,8%, profitant notamment de hausses de prix et du succès de son site de production au Mexique. En Europe, la croissance a été de 16,9%, soutenue par son expansion géographique en Finlande, en Hongrie, en Roumanie et en République tchèque et par de nouveaux contrats dans le segment des alternatives végétales aux produits laitiers. Dans la région Inde, Moyen-Orient et Afrique, les recettes ont progressé de 8,8% et en Asie-Pacifique elles ont grimpé de 7,9%.

Lors de son assemblée générale le 23 avril, le groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 48 centimes par action, contre 47 centimes au titre de 2022.

En ce qui concerne les perspectives, le groupe aux 9000 employés dans plus de 100 pays s'attend à une croissance des revenus à taux de change constants entre 4-6%, portée par une reprise de la demande. La marge ajustée Ebitda devrait s'inscrire entre 25 et 26%. SIG Group a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 4 à 6% à taux de change constants et une marge Ebitda supérieure à 27%.

