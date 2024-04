La restructuration prévue par le mineur diversifié Sibanye Stillwater de ses activités aurifères en Afrique du Sud pourrait entraîner la suppression de 4 022 emplois, a déclaré jeudi la société sud-africaine, les syndicats s'engageant à lutter contre les licenciements.

Dans un communiqué, la société, qui a subi une perte annuelle de 2 milliards de dollars en 2023 en raison de l'effondrement des prix des métaux, a déclaré que la restructuration visait à endiguer les pertes de son puits Beatrix 1, qui n'a pas fourni la production prévue.

Il y aura également des suppressions d'emplois à l'usine Kloof 2, qui ne dispose pas de suffisamment de matériel de traitement après la fermeture du puits Kloof 4 en 2023, a ajouté la société.

"La restructuration proposée des opérations et des services pourrait potentiellement affecter 3 107 employés et 915 sous-traitants", a déclaré Sibanye.

Le mineur, le plus grand employeur du secteur minier en Afrique du Sud, supprime également certains emplois administratifs afin de s'adapter à la réduction des effectifs dans le secteur minier à l'échelle du groupe.

La société "continuera à agir avec prudence pour protéger son bilan et assurer la durabilité du groupe", a ajouté le directeur général Neal Froneman dans le communiqué.

Les plans de licenciement de Sibanye sont soumis à des consultations avec les syndicats, conformément au droit du travail sud-africain.

La National Union of Mineworkers (NUM) a qualifié les suppressions d'emplois proposées par Sibanye de "barbarie capitaliste choquante" et a demandé à la direction de Sibanye de démissionner.

"C'est très choquant dans la mesure où le prix de l'or est élevé", a déclaré le NUM, le plus grand syndicat de mineurs d'Afrique du Sud, dans un communiqué. "Nous nous interrogeons également sur le moment choisi pour cette annonce, d'autant plus que nous sommes sur le point d'entamer des négociations salariales avec l'entreprise.

Un autre syndicat, Solidarity, a déclaré qu'il s'opposerait aux suppressions d'emplois prévues.

"Solidarity fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les emplois de ses membres", a-t-il déclaré dans un autre communiqué.

Sibanye a déjà supprimé environ 2 000 emplois dans ses activités liées aux métaux du groupe du platine (MGP) à la suite de la restructuration de puits déficitaires après la chute brutale des prix des métaux l'année dernière.

L'année dernière, elle a enregistré des dépréciations de 2,6 milliards de dollars dans ses mines de palladium aux États-Unis, dans une exploitation de nickel en France et dans une mine d'or en Afrique du Sud, en partie à cause de la chute des prix des métaux et de l'incertitude des perspectives. (Reportage de Nelson Banya ; Rédaction de Clarence Fernandez et Josie Kao)