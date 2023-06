Stranger Holdings PLC - investisseur basé à Londres ayant l'intention d'acquérir une société, une entreprise ou un actif cible dans le secteur de l'industrie ou des services - obtient un financement engagé de 3,5 millions de GBP de la part de Q Global Commodities Group, "l'un des principaux fonds indépendants d'Afrique du Sud spécialisés dans les matières premières, l'exploitation minière, la logistique et l'investissement". Le montant de 3,5 millions de livres sterling était le minimum requis pour mener à bien la prise de contrôle inversée de Stranger par Mayflower Energy Metals Ltd et son acquisition du projet d'uranium Henkries dans la province sud-africaine du Cap Nord. Les dernières étapes de l'obtention de l'approbation du prospectus relatif à la transaction sont en cours auprès de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Stranger Holdings prévoit une réadmission à la Bourse de Londres au début du troisième trimestre. La société opérera alors sous le nom de Neo Energy Metals Ltd. Quinton Van Der Burgh, directeur général de Q Global, rejoindra le conseil d'administration de la société une fois la prise de contrôle inversée achevée.

Cours actuel de l'action : suspendu

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

