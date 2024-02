Zurich (awp) - En dépit d'une rentabilité en berne, les actionnaires du spécialiste des implants dentaires Straumann vont pouvoir profiter d'un dividende relevé. Pour 2024, la direction du groupe bâlois table sur une poursuite de la croissance.

Les recettes globales ont augmenté de près de 4%, ou de 9,8% hors effets de changes, à 2,4 milliards de francs suisses en 2023. L'entreprise, qui produit notamment des implants dentaires et des aligneurs, a profité d'une solde demande dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (+3,7%), en Asie-Pacifique (+4,6%) et en Amérique latine (+16,3%), alors que les ventes ont freiné en Amérique du Nord (+0,7%).

La rentabilité s'est par contre affaissée, le résultat d'exploitation (Ebit) chutant de 23,2% an à 411 millions, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué. La marge opérationnelle a pour sa part reculé de 6,1 points à 17,0%.

Quant au bénéfice net, il a été divisé par près de deux à 247 millions de francs suisses.

Alors que le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, Ebit et résultat net manquent clairement les attentes du marché.

Malgré une performance opérationnelle en repli, les actionnaires recevront un dividende relevé à 0,85 franc par titre, contre 0,80 franc versé pour 2022. C'est mieux que les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 0,81 franc.

Pour 2024, la direction s'attend à ce que "les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques continuent de peser sur la confiance des consommateurs", mais l'afflux de patients devrait rester positif. Elle estime pouvoir grignoter des parts de marché dans un secteur évalué à 19 milliards de francs suisses au niveau mondial.

Fort de ce constat, le groupe compte dégager cette année une croissance organique des ventes entre 5% et 9% et une marge opérationnelle de 24% à 25%.

Straumann a également dévoilé des changements à la direction, avec le départ fin juin du directeur de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique Wolfgang Becker. Il sera remplacé par le responsable de la division implants Holger Haderer, lui-même remplacé par Andreas Utz.

al/vj/ib