Tectonic Gold PLC - société d'exploration minière en Australie et en Afrique du Sud - La valeur nette d'inventaire par action a chuté de 18 % pour atteindre 0,0033 pence au 30 juin, contre 0,0040 pence l'année précédente, tandis que la capitalisation boursière est passée de 10,4 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres sterling au cours de la même période. Citant le projet Specimen Hill dans le Queensland australien, le président Bruce Fulton déclare : "La monazite, source importante de métaux des terres rares tels que le cérium, le lanthane et le néodyme, est très demandée dans les industries de haute technologie telles que l'électronique, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Bien que les obstacles réglementaires supplémentaires constituent une entrave mineure, la valeur commerciale à long terme du projet est renforcée par ce résultat."

Cours actuel de l'action : 0,27 pence, en hausse de 23 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 61

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du créneau Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.