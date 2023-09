(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Amur Minerals Corp - Société d'exploration de sulfures de nickel et de cuivre axée sur la Russie - Confirme que la négociation des actions de la société sur l'AIM sera suspendue à compter d'aujourd'hui. Suite à la cession de la filiale AO Kun-Manie, Amur a été classée comme cash shell selon la règle 15 de l'AIM et devait faire une ou des acquisitions qui constitueraient une prise de contrôle inversée selon la règle 14 des règles de l'AIM pour les sociétés, ou être réadmise sur l'AIM en tant que société d'investissement selon les règles de l'AIM au plus tard à la date tombant six mois après le 6 mars. Aucun de ces événements n'ayant eu lieu, les actions ont été suspendues. Si aucune transaction n'a eu lieu dans les six mois à venir, la négociation des actions sera annulée.

NCC Group PLC - Société de cybersécurité basée à Manchester - Prévoit de publier un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts en ligne avec les résultats décrits dans la mise à jour commerciale de juin. Les activités actuelles sont conformes aux attentes, les économies réalisées dans le domaine de la cybersécurité et des fonctions d'entreprise étant déjà en cours de réalisation. Au cours de l'exercice 2024, nous prévoyons une légère amélioration du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, grâce aux activités de cybersécurité et de résilience logicielle. La mise en œuvre du prochain chapitre de la stratégie progresse bien, avec l'ouverture de son centre mondial de livraison et d'opérations à Manille d'ici la fin du mois de septembre 2023. Les résultats de Says seront désormais publiés le 27 septembre, et non le 14 septembre comme indiqué précédemment, car l'auditeur a demandé plus de temps pour achever toutes les procédures.

Vela Technologies PLC - early stage-focused technology investor - Suite à l'annonce du 15 août, note que Murphy Canyon Acquisition Corp a récemment annoncé que l'assemblée extraordinaire des actionnaires visant à approuver son regroupement initial avec Conduit Pharmaceuticals Ltd a été reportée et se tiendra désormais le 13 septembre. La réunion portera également sur l'acquisition prévue par Murphy d'un intérêt économique dans l'AZD1656 auprès de Vela pour un montant de 4,0 millions de livres sterling. Vela a payé 2,4 millions de livres sterling pour un intérêt économique de 8 % dans cet actif en octobre 2020, que Murphy a l'intention d'acheter pour 4 millions de livres sterling.

Triple Point Social Housing REIT - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - déclare des actifs corporels nets EPRA par action de 111,31 pence au 30 juin, peu de changement par rapport aux 111,80 pence de l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action est passé de 2,57 pence à 2,21 pence. Le dividende est resté inchangé à 2,73 pence.

Renalytix PLC - Société londonienne de diagnostic axée sur la santé rénale - Nomme Howard Doran au poste de Chief Business Officer à compter du 1er septembre. Sa principale responsabilité sera de diriger les efforts de vente de KidneyIntelX au niveau mondial.

Helium One Global Ltd - société d'exploration de l'hélium en Tanzanie - lève 6,3 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 6 pence par action. En outre, elle lève 0,5 million de livres sterling par le biais d'une offre au détail, ce qui porte le produit total de la levée de fonds à 6,8 millions de livres sterling.

Restore PLC - Fournisseur londonien de services de gestion et de cycle de vie de l'information et du numérique - Jamie Hopkins, directeur exécutif, achète 47.350 actions au prix moyen de 210,1 pence pour une valeur de GBP99.482,35. Suite à cette transaction, Hopkins détient 54.756 actions.

Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère ayant des projets dans les États américains de Caroline du Nord et de Caroline du Sud - Achève l'acquisition de White Rivers Exploration Proprietary Ltd, une société d'exploration et de développement ayant d'importants actifs aurifères en Afrique du Sud. Lexington Gold est désormais le seul propriétaire effectif de WRE, une participation de 26 % devant être émise aux partenaires de Lexington Gold en temps voulu, ce qui ramènera la participation de la société dans WRE à 76 %. Des pourparlers sont en cours avec un groupe bien connu en Afrique du Sud et nous annoncerons de plus amples détails lorsque ce transfert de propriété aura été réalisé. Dans le cadre de l'acquisition, émission de 36,1 millions de nouvelles actions pour un montant de 2,24 millions de livres sterling, soit 35 % des fonds propres maximum de Lexington Gold d'un montant maximum de 6,4 millions de livres sterling à payer en contrepartie de l'acquisition de WRE et des accords de prêt.

Seed Innovations Ltd - Société de Guernesey spécialisée dans le bien-être et les sciences de la vie - Communiqué de presse de Little Green Pharma Ltd, société de son portefeuille. Les résultats d'une étude montrent que le cannabis médicinal améliore considérablement la douleur, la qualité de vie et la fatigue. L'étude a porté sur 2 327 patients australiens.

Yourgene Health PLC - Groupe de diagnostic moléculaire basé à Manchester, Angleterre - Déclare qu'à l'audience de sanction du tribunal aujourd'hui, le tribunal a émis l'ordonnance sanctionnant le plan qui facilite la prise de contrôle par Novacyt SA. Confirme qu'aujourd'hui sera le dernier jour de négociation des actions Yourgene, les négociations étant suspendues à partir du 8 septembre.

Tintra PLC - constructeur de systèmes technologiques pour les banques et les infrastructures - Accepte le principe d'une éventuelle offre d'achat en numéraire de LRB 35 Ltd, une structure d'accueil non cotée, actuellement contrôlée par ses directeurs, Tariq Al Abdulla et Andrew Bascombe, mais soutenue par d'autres actionnaires actuels de Tintra ne faisant pas partie de la direction, en vue de l'acquisition de la société. L'offre évalue chaque action de Tintra à 150 pence par action, avec une possibilité d'échange d'actions. Le conseil d'administration a l'intention de recommander l'offre si une intention ferme est formulée.

