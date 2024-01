L'opérateur ferroviaire sud-africain Transnet prévoit de rouvrir jeudi la première des deux lignes de transport de charbon vers le principal terminal d'exportation de charbon du pays, après qu'elle ait été bloquée à la suite de la collision d'un train le week-end dernier, a déclaré la société mercredi.

La deuxième ligne devrait être opérationnelle d'ici samedi, a déclaré Transnet dans un communiqué.

Les deux lignes vers Richards Bay, le principal port d'exportation de charbon d'Afrique du Sud, sont hors service depuis dimanche matin suite à la collision de deux trains, ce qui a affecté les expéditions de minerais déjà limitées par la pénurie de locomotives ainsi que par le vol endémique de câbles et le vandalisme de l'infrastructure.

Transnet a déclaré que, bien que les efforts de déblaiement des voies aient été entravés par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, elle espère pouvoir enlever les débris restants d'ici jeudi matin.

"Le service ferroviaire devrait reprendre avant minuit le jeudi 18 janvier sur la ligne 2, et le samedi 20 janvier sur la ligne 1, sous réserve des conditions météorologiques", a déclaré Transnet.

Les exploitants de mines de charbon Thungela Resources et Exxaro Resources ont tous deux déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le déraillement ait un impact significatif sur leurs exportations de ce combustible fossile. Glencore, un autre grand exportateur de charbon d'Afrique du Sud, s'est refusé à tout commentaire.

Depuis des années, les mineurs sont confrontés à la capacité limitée de Transnet à acheminer les marchandises vers les ports, en raison de la pénurie d'équipements et des retards de maintenance après des décennies de sous-investissement.

Des entreprises telles que Thungela et Kumba Iron Ore, le plus grand exportateur de minerai de fer d'Afrique, ont été contraintes de réduire leur production pour s'adapter à la capacité limitée de Transnet à transporter les marchandises jusqu'au port.

Certaines entreprises minières ont transporté le charbon par la route, une option plus coûteuse et plus dommageable pour l'environnement que le rail, mais Transnet - qui gère également les ports d'Afrique du Sud - a annoncé en novembre des restrictions sur les camions entrant dans le port de Richards Bay, citant une "congestion sans précédent" sur les routes de la ville côtière. (Reportage de Nelson Banya, édition de Leslie Adler)