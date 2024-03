(Alliance News) - URA Holdings PLC a déclaré lundi qu'elle avait entamé la phase de mise en service de la mine d'émeraude de Gravelotte en Afrique du Sud, avec pour objectif une première production avant la fin du mois d'avril.

Selon la société d'exploration minière centrée sur l'Afrique, suffisamment de tonnes de minerai d'alimentation sont maintenant accessibles sur les plateformes de minage pour la mise en service et la première production, avec un stock total de ROM disponible dépassant maintenant les 3 000 tonnes.

L'URA a indiqué que les essais préopérationnels de l'équipement mécanique sont également en cours.

"Nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour commencer la production avant la fin du mois d'avril et le début de la mise en service de l'usine de traitement et de triage est une étape finale importante dans la réalisation de cet objectif", a déclaré Bernard Olivier, directeur général de l'entreprise.

"La préparation opérationnelle et la transition vers les opérations quotidiennes constituent un élément clé de cette phase, car nous envisageons non seulement la première production d'émeraudes, mais aussi l'augmentation de la production en vue de réaliser les premières ventes de la mine d'émeraudes historique depuis plus de 20 ans."

Les actions d'URA Holdings s'échangeaient 1,5 % de moins à 1,97 pence l'unité à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

