(Alliance News) - URA Holdings PLC a célébré lundi les progrès réalisés à la mine d'émeraude de Gravelotte en Afrique du Sud, qu'elle prévoit de redémarrer.

La société d'exploration minière centrée sur l'Afrique a déclaré aux investisseurs qu'elle avait maintenant accumulé un stock disponible de 2 500 tonnes de minerai, alors que les préparatifs se poursuivent pour la mise en service et le début des opérations de traitement.

Les matériaux stockés ont été prélevés dans la fosse Cobra voisine et sont conservés à l'extérieur de l'usine de traitement. Du minerai émeraude supplémentaire provenant de la fosse Discovery sera ajouté au stock d'alimentation au cours des prochaines semaines, a ajouté l'URA.

En outre, l'entreprise a commencé à installer les composants essentiels de la trieuse optique, notamment les bacs d'alimentation, les bandes transporteuses, les compresseurs et les moteurs vibrants.

"Notre équipe continue de progresser vers la phase de mise en service de l'usine de traitement et de la trieuse optique. Avec un important stock de minerai prêt à être traité et l'assemblage systématique des composants de la trieuse optique, nous restons sur la bonne voie pour la mise en service et le redémarrage des opérations d'extraction et de traitement dans les délais prévus", a déclaré Bernard Olivier, directeur général de l'entreprise.

Les actions d'URA Holdings se négociaient 2,2 % plus haut à 1,84 pence l'unité à Londres lundi matin.

