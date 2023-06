(Alliance News) - URA Holdings PLC a célébré mercredi les progrès réalisés à la mine d'émeraudes de Gravelotte en Afrique du Sud, alors qu'elle cherche à redémarrer les travaux sur le site.

La société d'exploration minière centrée sur l'Afrique a déclaré aux investisseurs que des travaux "importants" avaient été réalisés sur le site.

Les mises à jour opérationnelles comprennent l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de la capacité de stockage de l'eau disponible pour les opérations de traitement ; l'achèvement des améliorations de la sécurité du site et des clôtures électriques ; et l'établissement, la réhabilitation et l'amélioration des principales routes de transport entre les mines à ciel ouvert et l'usine de traitement.

Des plans d'ingénierie ont également été réalisés pour moderniser l'usine de traitement existante et inclure un circuit supplémentaire de concassage et de broyage ainsi qu'un vibrateur pour augmenter le débit.

"Bien que nous ayons la chance de disposer déjà d'une importante infrastructure minière historique, celle-ci doit encore être réparée et améliorée dans le cadre du redémarrage des opérations d'extraction et de traitement", a déclaré Edward Nealon, président du conseil d'administration.

"Je tiens à remercier notre équipe sur le terrain en Afrique du Sud pour son travail acharné et son dévouement, qui nous ont permis de nous rapprocher du redémarrage des opérations minières dans le cadre d'un budget très serré."

Les actions d'URA Holdings étaient en hausse de 3,2 % à 2,58 pence chacune à Londres mercredi matin,

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

