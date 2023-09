URA Holdings PLC - Société d'exploration minière centrée sur l'Afrique - lève 240 000 GBP par le biais d'un placement et d'une souscription, en émettant 10 millions d'actions à 2,4 pence chacune. La levée de fonds a été réalisée avec une décote de 7,7 % par rapport au cours de clôture du 31 août et s'inscrit dans le cadre de l'autorisation existante d'émettre des actions en numéraire sans droit de préemption. En outre, la société émet 125 000 bons de souscription à Peterhouse Capital Ltd conformément à leur lettre d'engagement, à un prix d'exercice de 2,4 pence chacun pour une période de trois ans. Le produit de la levée de fonds sera utilisé pour l'achat d'équipements et de machines indispensables au redémarrage des opérations minières à la mine d'émeraude de Gravelotte et pour le fonds de roulement général.

Cours actuel de l'action : 2,58 pence

Variation sur 12 mois : + 94 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

