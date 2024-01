(Alliance News) - URA Holdings PLC a annoncé mercredi l'arrivée de sa trieuse optique à la mine GEM en Afrique du Sud, qui marque selon elle une étape "importante" dans la transition de la mine vers le statut opérationnel.

La société d'exploration minière centrée sur l'Afrique a déclaré que la trieuse optique a été fabriquée par Angelon Electronics Co Ltd, et qu'elle a été emballée et expédiée dans deux conteneurs de 40 pieds.

Elle est arrivée avec succès sur le site et est en train d'être déchargée, a déclaré l'URA, qui collabore "étroitement" avec l'équipe technique d'Angelon qui se rendra sur le site pour aider aux vérifications finales de l'assemblage et à la mise en service de la trieuse optique.

L'URA a déclaré que d'autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure de l'installation et de la mise en service.

"Notre équipe va maintenant commencer à assembler la trieuse optique, ses systèmes de bandes transporteuses, ses bacs et autres composants avant la mise en service. Nous pensons que nous sommes maintenant sur la bonne voie pour atteindre la première production dans les deux ou trois prochains mois", a déclaré Edward Nealon, président du conseil d'administration.

Les actions d'URA étaient en hausse de 6,7 % à 1,44 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.